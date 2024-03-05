Деловой завтрак РБК для лидеров индустрии ставок: трансляция

Сегодня в рамках делового завтрака РБК пройдет презентация обновленного рейтинга букмекеров и будут обсуждаться современные реалии индустрии беттинга

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Во вторник, 5 марта, проходит деловой завтрак для лидеров индустрии ставок, в рамках которого будет презентован обновленный Национальный рейтинг букмекеров РБК.

Трансляция на сайте («18+»).

Спикеры мероприятия — председатель совета союза Первая саморегулируемая организация букмекеров Николай Оганезов, руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков» Сергей Хитров, заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова, автор проекта «Лудоманы» и эксперт Metaratings Давид Багдасаров, а также председатель правления «Единый ЦУПИС» Елена Шейкина.

В ходе завтрака будут обсуждаться отчисления на спорт, перспективы сотрудничества букмекеров и спорта, механизмы самоограничения и эффективные маркетинговые инструменты.