Деловой завтрак РБК для лидеров индустрии ставок: трансляция
Во вторник, 5 марта, проходит деловой завтрак для лидеров индустрии ставок, в рамках которого будет презентован обновленный Национальный рейтинг букмекеров РБК.
Трансляция на сайте («18+»).
Спикеры мероприятия — председатель совета союза Первая саморегулируемая организация букмекеров Николай Оганезов, руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков» Сергей Хитров, заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова, автор проекта «Лудоманы» и эксперт Metaratings Давид Багдасаров, а также председатель правления «Единый ЦУПИС» Елена Шейкина.
В ходе завтрака будут обсуждаться отчисления на спорт, перспективы сотрудничества букмекеров и спорта, механизмы самоограничения и эффективные маркетинговые инструменты.
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии
В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было
Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»
Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию