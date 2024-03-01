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РБК проведет встречу «Букмекеры и спорт: ответственность и польза»

На мероприятии ведущие эксперты в области беттинга обсудят, как происходит популяризация отрасли в России и удается ли в полной мере осуществлять необходимый мониторинг деятельности букмекерских компаний

5 марта РБК организует деловую встречу «Букмекеры и спорт: ответственность и польза» (ограничение 18+) с ведущими представителями индустрии беттинга и спорта. В формате делового завтрака будут обсуждаться современные реалии индустрии, а также будет презентована IX волна Национального рейтинга букмекеров РБК.

В ходе встречи гости обсудят сложности рынка, рекордные отчисления на спорт, а также то, что происходит в индустрии сегодня. На встрече ведущие эксперты в области беттинга расскажут:

  • Как происходит популяризация отрасли в России и удается ли в полной мере осуществлять необходимый мониторинг деятельности букмекерских компаний?
  • Какие задачи стоят перед лидерами рынка сегодня?
  • Чего не хватает бизнесу для полноценного соблюдения необходимых стандартов и ведения стабильной прозрачной деятельности?

Подробности и регистрация на мероприятие доступны на сайте РБК.

Темы деловой встречи

  • Отчисления на спорт — текущее состояние и перспективы развития. Какие возможности для российского спорта открывают увеличивающиеся целевые отчисления от букмекерских компаний? Как распределяются полученные средства?
  • Что происходит с регулированием отрасли? Какие изменения необходимы?
  • 2023 год стал рекордным по количеству отчислений, несмотря на ограничения на участие российских спортсменов в крупных событиях. Какие прогнозы на 2024 год?
  • Спорт и букмекерский бизнес — перспективы сотрудничества. Как сделать спорт привлекательнее для партнеров? Как федерации работают над развитием своего спортивного продукта? Какие требования букмекеры предъявляют к новым спортивным проектам? И как правильно оценить стоимость спонсорского контракта?
  • Механизм самоограничения — признак цивилизованной индустрии развлечений. Каким образом букмекерские компании помогают клиентам бороться с игровой зависимостью?
  • Использование образов людей в рекламе азартных игр запрещено. Какие маркетинговые инструменты сейчас наиболее эффективны? Обсудим тренды и перспективы.

Среди приглашенных гостей:

Одес Байсултанов — заместитель министра спорта РФ.

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Владислав Третьяк — президент Федерации Хоккея России.

Эрика Сурикова — заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза.

Александр Алаев — вице-президент Российского футбольного союза.

Максим Краснов — начальник отдела лицензирования и контроля в сфере госрегулируемых видов деятельности контрольного управления ФНС России.

Алексей Грачев — генеральный директор публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр».

Валентин Голованов — управляющий партнер БК «Фонбет».

Елена Шейкина — председатель правления Единого ЦУПИС.

Николай Оганезов — председатель Совета Союза «Первая саморегулируемая организация букмекеров», заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет».

Сергей Хитров — руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков».

По вопросу участия вы можете обращаться к Надежде Варенцевой, продюсеру РБК, email: nvarentseva@rbc.ru.

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букмекеры Российский футбольный союз (РФС)
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