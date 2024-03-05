 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Фонбет» сохранил лидерство в рейтинге букмекеров

«Фонбет» сохранил лидерство в рейтинге букмекеров
В топ-3 также входят компании Winline и «Лига ставок»
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

«Фонбет» возглавил рейтинг российских букмекерских компаний, составленный аналитической группой «РБК Исследования рынков». В рейтинг вошли только российские компании, действующие на основании лицензий ФНС.

В 2023 году российский рынок ставок на спорт покинули один из прошлых лидеров — 1xСтавка, а также букмекер «СпортБет». В то же время в конце 2023 года возобновил работу букмекер Bettery, который приостанавливал деятельность после начала военной операции на Украине.

В прошлом году «Фонбет» также возглавлял этот рейтинг.

Топ-10 российских букмекеров:

«Фонбет» сохранил лидерство в рейтинге букмекеров

Полностью рейтинг можно посмотреть по ссылке.

Всего при составлении рейтинга учитывались 15 критериев. Часть данных собрана из открытых источников, тогда как самые важные показатели мы запрашивали непосредственно у игроков рынка с помощью анкетирования.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Деловой завтрак РБК для лидеров индустрии ставок: трансляция
Спорт
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В 2024 году были убраны следующие характеристики из списка критериев: отсутствие сходной с казино визуализации и контента азартных игр и доля офшорных иностранных участников в составе учредителей. Указанные критерии уже не являются актуальными для российского рынка букмекерских услуг. Кроме того, из списка критериев был также исключен следующий: участие в популяризации российского спорта. Информация по данному критерию собиралась исключительно с помощью анкетирования букмекерских компаний и в целом содержится в других критериях, входящих в рейтинг.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
букмекерские конторы Фонбет Лига ставок
Материалы по теме
Доходы букмекеров от ставок выросли почти на 40%
Технологии и медиа
Деловой завтрак РБК для лидеров индустрии ставок: трансляция
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38) Инвестиции, 04 мар, 16:27 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02) Инвестиции, 04 мар, 16:27
Nvidia богатеет на ИИ и еще 4 холиварные темы Кремниевой долины февраля Pro, 12:45
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 12:37
В Бронницах работники ПВЗ украли часы, одежду и квадрокоптеры на ₽5 млн Общество, 12:33
В Германии проведут дисциплинарную проверку из-за утечки из бундесвера Политика, 12:32
12 марта состоится V финансовый форум «Просто капитал» РБК Events, 12:32
Глава Генштаба Армении назвал гостайной последствия выхода из ОДКБ Политика, 12:28
Хабиб Нурмагомедов рассказал о продолжении тренерской карьеры Спорт, 12:19
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Верное решение: как решить проблему дефицита кадров в ИТ РБК и Softline, 12:19
Парковки по всей Москве 8 и 9 марта сделали бесплатными Город, 12:14
«Сбер» начал приезжать к клиентам домой и ставить онлайн-банк на iOS Финансы, 12:11
МЧС сообщило об обстреле Шебекино Политика, 12:06
Акции Tesla упали на 7% на фоне снижения продаж электрокаров в Китае Инвестиции, 12:02
Фонд Шинейд О'Коннор выставил требование к «дьяволу» Трампу Политика, 12:00
Татьяна Буланова назвала ремейки классических картин преступлением Life, 12:00