«Фонбет» сохранил лидерство в рейтинге букмекеров
«Фонбет» возглавил рейтинг российских букмекерских компаний, составленный аналитической группой «РБК Исследования рынков». В рейтинг вошли только российские компании, действующие на основании лицензий ФНС.
В 2023 году российский рынок ставок на спорт покинули один из прошлых лидеров — 1xСтавка, а также букмекер «СпортБет». В то же время в конце 2023 года возобновил работу букмекер Bettery, который приостанавливал деятельность после начала военной операции на Украине.
В прошлом году «Фонбет» также возглавлял этот рейтинг.
Топ-10 российских букмекеров:
Полностью рейтинг можно посмотреть по ссылке.
Всего при составлении рейтинга учитывались 15 критериев. Часть данных собрана из открытых источников, тогда как самые важные показатели мы запрашивали непосредственно у игроков рынка с помощью анкетирования.
В 2024 году были убраны следующие характеристики из списка критериев: отсутствие сходной с казино визуализации и контента азартных игр и доля офшорных иностранных участников в составе учредителей. Указанные критерии уже не являются актуальными для российского рынка букмекерских услуг. Кроме того, из списка критериев был также исключен следующий: участие в популяризации российского спорта. Информация по данному критерию собиралась исключительно с помощью анкетирования букмекерских компаний и в целом содержится в других критериях, входящих в рейтинг.
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