СКА выиграл второй матч подряд после антирекордной серии поражений в КХЛ

Матвей Поляков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский СКА победил череповецкую «Северсталь» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:1.

У «Северстали» отличился Данил Аймурзин на 40-й минуте.

У СКА забивали Сергей Сапего (11-я минута), Матвей Поляков (55) и Валентин Зыков (57).

21-летний Поляков набрал уже 20 очков в этом сезоне (12+8), он является лучшим снайпером команды.

СКА одержал вторую победу подряд после антирекордной семиматчевой серии поражений и занимает восьмое место в Западной конференции.

У «Северстали» второе поражение подряд и вторая строчка. Череповчане второй раз в сезоне проиграли СКА.

В другом матче минское «Динамо» разгромило тольяттинскую «Ладу» со счетом 8:3.