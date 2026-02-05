СКА выиграл второй матч подряд после антирекордной серии поражений
Петербургский СКА победил череповецкую «Северсталь» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:1.
У «Северстали» отличился Данил Аймурзин на 40-й минуте.
У СКА забивали Сергей Сапего (11-я минута), Матвей Поляков (55) и Валентин Зыков (57).
21-летний Поляков набрал уже 20 очков в этом сезоне (12+8), он является лучшим снайпером команды.
СКА одержал вторую победу подряд после антирекордной семиматчевой серии поражений и занимает восьмое место в Западной конференции.
У «Северстали» второе поражение подряд и вторая строчка. Череповчане второй раз в сезоне проиграли СКА.
В другом матче минское «Динамо» разгромило тольяттинскую «Ладу» со счетом 8:3.
