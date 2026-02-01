 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

СКА установил клубный антирекорд по числу поражений подряд в КХЛ

СКА проиграл в Москве ЦСКА со счетом 2:3 в серии буллитов. Команда Ларионова проиграла семь матчей подряд
Игорь Ларионов
Игорь Ларионов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский СКА потерпел рекордное в истории клуба седьмое поражение подряд в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ, уступив в Москве ЦСКА со счетом 2:3 (после буллитов).

У СКА шайбы на счету Андрея Педана (на 8-й минуте) и Рокко Гримальди (45).

У ЦСКА забивали Денис Гурьянов (17) и Никита Нестеров (36). Победный буллит забил Виталий Абрамов.

Предыдущим антирекордом для СКА было шесть поражений в сезоне 2021/22 при Валерии Брагине.

Ранее в этом сезоне петербургский клуб проигрывал пять матчей подряд в сентябре—октябре.

С этого сезона команду возглавляет Игорь Ларионов, который в июне 2025-го сменил на посту главного тренера Романа Ротенберга.

ЦСКА занимает пятое место в Западной конференции, СКА — восьмое.

