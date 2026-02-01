СКА установил клубный антирекорд по числу поражений подряд в КХЛ
Петербургский СКА потерпел рекордное в истории клуба седьмое поражение подряд в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ, уступив в Москве ЦСКА со счетом 2:3 (после буллитов).
У СКА шайбы на счету Андрея Педана (на 8-й минуте) и Рокко Гримальди (45).
У ЦСКА забивали Денис Гурьянов (17) и Никита Нестеров (36). Победный буллит забил Виталий Абрамов.
Предыдущим антирекордом для СКА было шесть поражений в сезоне 2021/22 при Валерии Брагине.
Ранее в этом сезоне петербургский клуб проигрывал пять матчей подряд в сентябре—октябре.
С этого сезона команду возглавляет Игорь Ларионов, который в июне 2025-го сменил на посту главного тренера Романа Ротенберга.
ЦСКА занимает пятое место в Западной конференции, СКА — восьмое.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции