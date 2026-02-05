«Авангард» проиграл «Автомобилисту», но досрочно вышел в плей-офф КХЛ
Омский «Авангард» в овертайме проиграл «Автомобилисту» в матче «Фонбет» — КХЛ, но все равно досрочно вышел в плей-офф.
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу екатеринбургского клуба.
У «Авангарда» отличились Николай Прохоркин (22-я минута) и Эндрю Потуральски (39).
Шайбы «Автомобилиста» на счету Романа Горбунова (12) и Александра Шарова (59).
Горбунов (62) оформил дубль в овертайме и принес победу «Автомобилисту».
Омичи провели матч без главного тренера Ги Буше, его отсутствие в клубе назвали «запланированным».
«Авангард» стал вторым клубом КХЛ, который досрочно вышел в плей-офф. Первым обеспечил себе место в «играх на вылет» лидер КХЛ магнитогорский «Металлург».
Омскому клубу осталось провести в регулярном чемпионате еще 16 игр, последняя из них — 19 марта с череповецкой «Северсталью».
