«Авангард» остался без Ги Буше на матч с «Автомобилистом»

«Авангард» сыграет против «Автомобилиста» без главного тренера

Вместо Ги Буше командой будет руководить его помощник Дэйв Барр. Если «Авангард» не проиграет в основное время, то досрочно выйдет в плей-офф

Дэйв Барр (Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск))

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше пропустит матч регулярного чемпионата с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщила пресс-служба омского клуба КХЛ.

«Авангардом» будет руководить Дэйв Барр, отсутствие Буше в клубе назвали «запланированным».

Игра пройдет 5 февраля в Омске, начало в 16:30 мск.

«Авангард» идет вторым в сводной таблице чемпионата, уступая только магнитогорскому «Металлургу». «Автомобилист» — четвертый в Восточной конференции.

Команды выиграли друг у друга по два матча в этом сезоне.

Если омичи не проиграют «Автомобилисту» в основное время, то досрочно выйдут в плей-офф.