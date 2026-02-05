«Авангард» сыграет против «Автомобилиста» без главного тренера
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше пропустит матч регулярного чемпионата с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщила пресс-служба омского клуба КХЛ.
«Авангардом» будет руководить Дэйв Барр, отсутствие Буше в клубе назвали «запланированным».
Игра пройдет 5 февраля в Омске, начало в 16:30 мск.
«Авангард» идет вторым в сводной таблице чемпионата, уступая только магнитогорскому «Металлургу». «Автомобилист» — четвертый в Восточной конференции.
Команды выиграли друг у друга по два матча в этом сезоне.
Если омичи не проиграют «Автомобилисту» в основное время, то досрочно выйдут в плей-офф.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ