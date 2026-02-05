European Aquatics допустила российских юниоров под национальным флагом

Россияне смогут без ограничений участвовать в юношеских и юниорских соревнованиях, для взрослых турниров по-прежнему требуется нейтральный статус

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) сообщила о допуске россиян на юношеские и юниорские соревнования в индивидуальных и командных видах спорта под национальным флагом.

Ограничения для взрослых соревнований остаются прежними — спортсмены должны запрашивать нейтральный статус.

МОК в декабре рекомендовал полностью снять все ограничения на участие в юниорских соревнованиях россиян и белорусов.

World Aquatics в 2025 году первой среди международных федераций допустила российских спортсменов в игровых командных видах спорта — сборные России с этого года выступают во втором дивизионе на Кубке мира.