Гол Дзюбы помог «Акрону» разгромить клуб из ОАЭ на сборах

«Акрон» в Абу-Даби разгромил «Юнайтед Спорт» со счетом 7:0. Позднее в четверг тольяттинцы проведут еще одну товарищескую игру — с китайским «Чжэцзяном»

Артем Дзюба (Фото: Телеграм-канал ФК «Акрон»)

Тольяттинский «Акрон» одержал крупную победу над эмиратским клубом «Юнайтед Спорт» на сборах в ОАЭ.

Матч в Абу-Даби закончился со счетом 7:0.

Мячи забили Артем Дзюба (6-я минута), Максим Кузьмин (9), Максим Болдырев (12), Дмитрий Пестряков (18), Солтмурад Бакаев (76), Семен Зеленов (85) и Арсений Дмитриев (87).

Позднее в четверг «Акрон» также сыграет с китайским «Чжэцзяном» в Дубае.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.