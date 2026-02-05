Гол Дзюбы помог «Акрону» разгромить клуб из ОАЭ
Тольяттинский «Акрон» одержал крупную победу над эмиратским клубом «Юнайтед Спорт» на сборах в ОАЭ.
Матч в Абу-Даби закончился со счетом 7:0.
Мячи забили Артем Дзюба (6-я минута), Максим Кузьмин (9), Максим Болдырев (12), Дмитрий Пестряков (18), Солтмурад Бакаев (76), Семен Зеленов (85) и Арсений Дмитриев (87).
Позднее в четверг «Акрон» также сыграет с китайским «Чжэцзяном» в Дубае.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.
