 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,9 x 3,3 2 2,65 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,45 x 3,55 2 2,08 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,4 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,57 x 4,7 2 4,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,7 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,1 2 14 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,15 x 68 2 5,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Гол Дзюбы помог «Акрону» разгромить клуб из ОАЭ

Гол Дзюбы помог «Акрону» разгромить клуб из ОАЭ на сборах
«Акрон» в Абу-Даби разгромил «Юнайтед Спорт» со счетом 7:0. Позднее в четверг тольяттинцы проведут еще одну товарищескую игру — с китайским «Чжэцзяном»
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Телеграм-канал ФК «Акрон»)

Тольяттинский «Акрон» одержал крупную победу над эмиратским клубом «Юнайтед Спорт» на сборах в ОАЭ.

Матч в Абу-Даби закончился со счетом 7:0.

Мячи забили Артем Дзюба (6-я минута), Максим Кузьмин (9), Максим Болдырев (12), Дмитрий Пестряков (18), Солтмурад Бакаев (76), Семен Зеленов (85) и Арсений Дмитриев (87).

Позднее в четверг «Акрон» также сыграет с китайским «Чжэцзяном» в Дубае.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол ФК Акрон Артем Дзюба
Артем Дзюба фото
Артем Дзюба
спортсмен, футболист
22 августа 1988 года
Материалы по теме
Тренер «Локомотива» Галактионов взял вину за конфликт с Дзюбой на себя
Спорт
Дзюба исключил переход в китайский клуб Слуцкого
Спорт
Новый тренер «Спартака» Карседо назвал Дзюбу большим игроком
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
В Госдуме обратили внимание на схему уклонения майнеров от налогов Крипто, 14:10
European Aquatics допустила российских юниоров под национальным флагом Спорт, 14:01
В Театре Вахтангова назвали дату прощания с актрисой Ольгой Чиповской Общество, 14:01
Оператор «Северного потока» представил семь аргументов против санкций ЕСПодписка на РБК, 13:59
В Belgee объяснили подорожание своих машин в России Авто, 13:59
Воспитатель пострадала при нападении мужчины на детский сад в Бугуруслане Общество, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Многолетний вратарь и тренер «СКА-Нефтяника» умер в 48 лет Спорт, 13:53
ТАСС сообщил, как будут согласовывать даты новых встреч по Украине Политика, 13:53
Новый KPI: почему важно оценивать когнитивное здоровье сотрудников Образование, 13:52
ТАСС узнал, какие гарантии может получить Киев вместо миротворцев Политика, 13:48
В Лувре заявили о планах восстановить поврежденную при ограблении корону Общество, 13:48
Экорейтинг: названы самые экологичные и неблагоприятные районы Москвы Недвижимость, 13:46
Эстония отпустила задержанный контейнеровоз с российским экипажем Политика, 13:45