Кириленко рассказал о пробелах в игре Егора Демина в НБА

Кириленко считает что, для полного раскрытия физического и игрового потенциала Демину потребуется еще два-три года

Андрей Кириленко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола (РФБ), в беседе с «РБК Спорт» высказал мнение, что Егор Демин, несмотря на выдающиеся способности, все еще сталкивается с определенными трудностями в НБА.

В июне 2025 года Демин был выбран «Бруклин Нетс» под восьмым номером. Это первый россиянин, выбранный на драфте НБА с 2013 года, и первый в истории, кого выбрали в числе первых десяти.

В середине декабря 2025 года, после матча против «Даллас Маверикс», главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес прямо раскритиковал новичка. Демин, проведя в стартовой пятерке 18 минут, набрал лишь 3 очка, реализовав только один бросок из семи. Комментируя критику в адрес баскетболиста со стороны тренерского штаба, Кириленко отметил, что такой подход — часть нормального процесса роста молодого спортсмена в лиге высочайшего уровня.

«Понятно, что тренер не может быть доволен игроком всегда, особенно молодым. Даже хорошо, что он держит молодых ребят в определенном напряжении, чтобы они продолжали прогрессировать, а не успокаивались после одной удачной игры», — заявил Кириленко.

Глава РФБ считает, что у 19-летнего Демина, несмотря на огромный талант, все еще есть значительные пробелы, над устранением которых он активно работает. Кириленко особо подчеркнул правильное отношение игрока к подобной критике.

«Много моментов, над которыми необходимо работать, и он над ними работает. Здесь я хотел бы отдать должное Егору, потому что у него светлая голова. У него правильная рабочая этика, что крайне важно для молодого баскетболиста. Потому что, как правило, у молодых игроков в голове ветер и много отвлекающих факторов. В случае Егора это не так. У него действительно правильный подход к баскетболу, и я уверен, что с таким подходом он пойдет очень далеко. То, что он делает сейчас, — абсолютно правильно», — отметил Кириленко.

В качестве главной проблемы начала сезона президент федерации назвал недостаточную агрессию Демина. Кириленко указал на разницу между европейским и американским менталитетом в игре.

«Я постоянно ему говорил, что самый главный момент — это агрессия: ты должен быть агрессивным с мячом. Потому что то, что я видел, например, в студенческом баскетболе, — иногда он был пассивен. Он порой стоял с мячом, ожидая, что кто-то создаст момент для него. Это, кстати, очень европейская история: когда кто-то должен создать, а в последний момент тебе просто отдают мяч. В НБА так не работает, потому что каждый игрок создает момент сам для себя. И здесь крайне важно быть активным», — пояснил он.

При этом Кириленко констатировал заметный прогресс игрока в последние недели и похвалил его работу над броском, который ранее считался слабым местом.

«Пока еще есть нестабильность, но он однозначно становится лучше. В защите тоже есть потенциал для роста. Ему 19 лет, и я думаю, что нужно еще два-три года, чтобы полностью сформироваться физически. Бросок он очень подтянул. В начале сезона, когда он приходил, все говорили: «Нет броска, нет броска». Я говорил: «Как нет броска? Он всегда умел бросать». И в результате — посмотрите сейчас: он великолепный снайпер. Поэтому работы еще много, и Егор над этим работает трудится. Я очень рад, что у него правильное отношение. Это самое важное», — резюмировал Кириленко.

31 января Демин установил рекорд НБА среди новичков по количеству игр с точными трехочковыми бросками. Он продлил серию из матчей минимум с одним успешным трехочковым до 34, что стало новым рекордом. Ранее такого результата добивались только Ландри Шамет (сезон-2018/19) и Руди Фернандес (сезон-2008/09).