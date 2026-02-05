 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,85 x 3,3 2 2,65 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,45 x 3,55 2 2,08 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,4 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,5 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,7 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,1 2 14 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Кириленко рассказал о пробелах в игре Егора Демина в НБА

Кириленко считает что, для полного раскрытия физического и игрового потенциала Демину потребуется еще два-три года
Андрей Кириленко
Андрей Кириленко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола (РФБ), в беседе с «РБК Спорт» высказал мнение, что Егор Демин, несмотря на выдающиеся способности, все еще сталкивается с определенными трудностями в НБА.

В июне 2025 года Демин был выбран «Бруклин Нетс» под восьмым номером. Это первый россиянин, выбранный на драфте НБА с 2013 года, и первый в истории, кого выбрали в числе первых десяти.

В середине декабря 2025 года, после матча против «Даллас Маверикс», главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес прямо раскритиковал новичка. Демин, проведя в стартовой пятерке 18 минут, набрал лишь 3 очка, реализовав только один бросок из семи. Комментируя критику в адрес баскетболиста со стороны тренерского штаба, Кириленко отметил, что такой подход — часть нормального процесса роста молодого спортсмена в лиге высочайшего уровня.

«Понятно, что тренер не может быть доволен игроком всегда, особенно молодым. Даже хорошо, что он держит молодых ребят в определенном напряжении, чтобы они продолжали прогрессировать, а не успокаивались после одной удачной игры», — заявил Кириленко.

Глава РФБ считает, что у 19-летнего Демина, несмотря на огромный талант, все еще есть значительные пробелы, над устранением которых он активно работает. Кириленко особо подчеркнул правильное отношение игрока к подобной критике.

«Много моментов, над которыми необходимо работать, и он над ними работает. Здесь я хотел бы отдать должное Егору, потому что у него светлая голова. У него правильная рабочая этика, что крайне важно для молодого баскетболиста. Потому что, как правило, у молодых игроков в голове ветер и много отвлекающих факторов. В случае Егора это не так. У него действительно правильный подход к баскетболу, и я уверен, что с таким подходом он пойдет очень далеко. То, что он делает сейчас, — абсолютно правильно», — отметил Кириленко.

В качестве главной проблемы начала сезона президент федерации назвал недостаточную агрессию Демина. Кириленко указал на разницу между европейским и американским менталитетом в игре.

«Я постоянно ему говорил, что самый главный момент — это агрессия: ты должен быть агрессивным с мячом. Потому что то, что я видел, например, в студенческом баскетболе, — иногда он был пассивен. Он порой стоял с мячом, ожидая, что кто-то создаст момент для него. Это, кстати, очень европейская история: когда кто-то должен создать, а в последний момент тебе просто отдают мяч. В НБА так не работает, потому что каждый игрок создает момент сам для себя. И здесь крайне важно быть активным», — пояснил он.

При этом Кириленко констатировал заметный прогресс игрока в последние недели и похвалил его работу над броском, который ранее считался слабым местом.

«Пока еще есть нестабильность, но он однозначно становится лучше. В защите тоже есть потенциал для роста. Ему 19 лет, и я думаю, что нужно еще два-три года, чтобы полностью сформироваться физически. Бросок он очень подтянул. В начале сезона, когда он приходил, все говорили: «Нет броска, нет броска». Я говорил: «Как нет броска? Он всегда умел бросать». И в результате — посмотрите сейчас: он великолепный снайпер. Поэтому работы еще много, и Егор над этим работает трудится. Я очень рад, что у него правильное отношение. Это самое важное», — резюмировал Кириленко.

31 января Демин установил рекорд НБА среди новичков по количеству игр с точными трехочковыми бросками. Он продлил серию из матчей минимум с одним успешным трехочковым до 34, что стало новым рекордом. Ранее такого результата добивались только Ландри Шамет (сезон-2018/19) и Руди Фернандес (сезон-2008/09).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Баскетбол Российская федерация баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко Егор Демин НБА
Материалы по теме
Кириленко прояснил ситуацию со сбежавшим в США российским баскетболистом
Спорт
Кириленко оценил баскетбольные навыки Овечкина
Спорт
Андрей Кириленко — РБК: «Овечкину место в моей команде обеспечено»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
В Киеве не определились с тем, кто подпишет мирное соглашение с Россией Политика, 11:07
Что означает истечение срока Договора об СНВ Политика, 11:03
Олимпийского призера в слоупстайле госпитализировали перед стартом Игр Спорт, 11:02
Захарова ответила на призыв Латвии и Эстонии к переговорам с Россией Политика, 10:56
В Москве стали реже давать скидки при сделках с вторичным жильем Недвижимость, 10:55
Менеджмент «Делимобиля» рассмотрит вопрос о выкупе облигаций с рынка Инвестиции, 10:50
Дружба с подчиненными без потери авторитета. Возможно ли это Образование, 10:47
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Трамп заявил о симпатии к Биллу Клинтону Политика, 10:42
Кириленко рассказал о пробелах в игре Егора Демина в НБА Спорт, 10:41
Александр Раппопорт — о русской кухне, Набокове и зумерах Стиль, 10:40
Глава IBU назвал 12 критериев для возвращения российских биатлонистов Спорт, 10:37
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты Политика, 10:36
Дмитриев сообщил о еще одних переговорах в Абу-Даби накануне Политика, 10:36
Начался второй день трехсторонних переговоров по Украине Политика, 10:25