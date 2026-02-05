 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

ФИБА в апреле рассмотрит вопрос допуска российских команд

Ключевую роль в этом процессе будет играть позиция Международного олимпийского комитета (МОК)
Андрей Кириленко
Андрей Кириленко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «РБК Спорт» сообщил, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) может принять решение по допуску российских команд уже в апреле 2026 года.

«Я вижу положительную динамику. У меня есть уверенность, что в этом году баскетбол в каком-то формате вернется обратно. Либо это будут детские соревнования, либо клубные соревнования, сборные, может быть, баскетбол 3х3», — заявил Кириленко.

По словам главы РФБ, процесс зависит от последовательности решений: сначала свою позицию должен определить МОК, а затем на ее основе будет действовать ФИБА.

«В конце апреля будет заседание Центрального бюро [Международной федерации баскетбола]. Я уверен, что на нем будет вынесено определенное решение. Какое — пока понятия не имею. Но это решение будет очень зависеть от МОК. В середине февраля будет заседание МОК, где требования к нам могут быть смягчены», — пояснил Кириленко.

Несмотря на внешнеполитическую напряженность, Кириленко подчеркнул, что в руководстве мировой баскетбольной федерации сохраняется благожелательное отношение к возвращению России.

«У нас великолепные отношения с ФИБА, со всеми членами центрального совета. Все ждут нашего возвращения. Ну, окей, хорошо, 98%. Я не знаю, может быть, кто-то скрывает свои намерения. У руля национальных федераций в большинстве своем баскетболисты, с которыми я играл, или представители более старшего поколения. Все за баскетбол, все за то, чтобы играть в полноценном формате, и, конечно же, хотят, чтобы мы скорее вернулись», — отметил президент РФБ.

Решение ФИБА будет приниматься на фоне смягчения позиции Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении молодых спортсменов, но при сохранении различного подхода среди международных федераций. 11 декабря 2025 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских юниоров к соревнованиям с национальными флагом и гимном, как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Эта рекомендация, однако, не является обязательной, и окончательное решение остается за каждой федерацией.

Ряд организаций, включая Международные федерации волейбола (FIVB), фехтования (FIE), тяжелой атлетики (IWF), Объединенный мир борьбы (UWW) шахмат (FIDE), бейсбола и софтбола (WBSC), керлинга (WSF) конного спорта (FEI), пятиборья (UIPM) и водных лыж и вейкбординга (IWWF) уже последовали рекомендации и сняли ограничения для юниоров.

В то же время не все федерации выполнили рекомендацию МОК. Например, Международная федерация хоккея (IIHF) в январе 2026 года оставила в силе запрет для команд из России и Белоруссии, ссылаясь на соображения безопасности. Союзы футбольных ассоциаций (ФИФА и УЕФА) также сохраняют отстранение, несмотря на попытку УЕФА в 2023 году временно допустить юниоров. Международный союз конькобежцев (ISU) пока лишь рассматривает этот вопрос.

