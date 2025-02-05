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Павлюченкова после выигранного сета снялась с турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка отказалась от продолжения игры второго круга против польки Магды Линетт при счете 7:5, 1:4. Павлюченкова последней из россиянок завершила борьбу в Абу-Даби
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в 1/4 финала на турнире WTA в Абу-Даби.

Во втором круге 33-летняя россиянка, посеянная на турнире под шестым номером, встречалась с полькой Магдой Линетт, 38-й ракеткой мира. Павлюченкова из-за травмы отказалась от продолжения борьбы при счете 7:5, 1:4.

В 1/4 финала Линетт сыграет с чешкой Линдой Носковой.

Россиянка проиграла 157-й ракетке мира со счетом 0:6, 0:6 в Абу-Даби
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Павлюченкова занимает 26-е место в мировом рейтинге (седьмая из россиянок), на ее счету 12 титулов на турнирах WTA.

На турнире в Абу-Даби не осталось россиянок. Ранее в среду борьбу во втором круге завершили Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

Турнир в Абу-Даби завершится 8 февраля. Призовой фонд соревнования составляет $1,06 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Анастасия Павлюченкова
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