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Касаткина проиграла 51-й ракетке мира на турнире WTA в Абу-Даби

Касаткина уступила Крюгер на турнире WTA в Абу-Даби, выиграл первый сет 6:1
Российская теннисистка выиграла у американки Эшлин Крюгер первый сет со счетом 6:1, но уступила в двух следующих
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в 1/4 финала на турнире WTA в Абу-Даби.

Во втором круге 27-летняя россиянка, посеянная на турнире под третьим номером, уступила американке Эшлин Крюгер, 51-й ракетке мира, со счетом 6:1, 5:7, 4:6.

Следующей соперницей Крюгер станет победительница пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Магда Линетт (Польша).

Россиянка проиграла 157-й ракетке мира со счетом 0:6, 0:6 в Абу-Даби
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Касаткина занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету восемь титулов WTA.

Турнир в Абу-Даби завершится 8 февраля. Призовой фонд соревнования составляет $1,06 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Дарья Касаткина
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