Касаткина проиграла 51-й ракетке мира на турнире WTA в Абу-Даби
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в 1/4 финала на турнире WTA в Абу-Даби.
Во втором круге 27-летняя россиянка, посеянная на турнире под третьим номером, уступила американке Эшлин Крюгер, 51-й ракетке мира, со счетом 6:1, 5:7, 4:6.
Следующей соперницей Крюгер станет победительница пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Магда Линетт (Польша).
Касаткина занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету восемь титулов WTA.
Турнир в Абу-Даби завершится 8 февраля. Призовой фонд соревнования составляет $1,06 млн.
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