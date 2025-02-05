Кудерметова проиграла 157-й ракетке мира Бенчич со счетом 0:6, 0:6 в Абу-Даби

Россиянка проиграла 157-й ракетке мира со счетом 0:6, 0:6 в Абу-Даби

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 52-е место в рейтинге WTA, уступила во втором круге швейцарке Белинде Бенчич

Вероника Кудерметова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в 1/4 финала на турнире WTA в Абу-Даби.

Во втором круге 27-летняя россиянка уступила швейцарке Белинде Бенчич, 157-й ракетке мира, со счетом 0:6, 0:6.

В следующем матче Бенчич, олимпийская чемпионка Токио в одиночном разряде, сыграет с победительницей пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Кудерметова сейчас занимает 52-е место в мировом рейтинге (девятая из россиянок), на ее счету два титула WTA в одиночном разряде.

Турнир в Абу-Даби завершится 8 февраля. Призовой фонд соревнования составляет $1,06 млн.