Россиянка проиграла 157-й ракетке мира со счетом 0:6, 0:6 в Абу-Даби
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в 1/4 финала на турнире WTA в Абу-Даби.
Во втором круге 27-летняя россиянка уступила швейцарке Белинде Бенчич, 157-й ракетке мира, со счетом 0:6, 0:6.
В следующем матче Бенчич, олимпийская чемпионка Токио в одиночном разряде, сыграет с победительницей пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Маркета Вондроушова (Чехия).
Кудерметова сейчас занимает 52-е место в мировом рейтинге (девятая из россиянок), на ее счету два титула WTA в одиночном разряде.
Турнир в Абу-Даби завершится 8 февраля. Призовой фонд соревнования составляет $1,06 млн.
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