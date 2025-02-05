Карлсен: FIDE хотела слишком много за звание чемпиона мира по шахматам Фишера

Карлсен не договорился с FIDE о титуле чемпиона мира по «шахматам Фишера»

Норвежский шахматист рассказал, что в FIDE хотели слишком много денег за делегирование Freestyle Chess Tour права называть победителя этой новой серии турниров чемпионом мира

Магнус Карлсен (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен рассказал на YouTube-канале Take Take Takе, почему в Freestyle Chess не смогли договориться с Международной шахматной федерацией (FIDE) о чемпионском титуле.

Ранее Карлсен в соцсети X обвинил FIDE в угрозах отстранения шахматистов от чемпионатов мира за участие в Freestyle Chess Tour, соорганизатором которого он является. Конфликт возник из-за разногласий по поводу признания статуса FIDE как единственного регулятора чемпионатов мира по шахматам и ее полномочий по присуждению звания чемпиона мира.

«Мы хотели работать с FIDE, но не любой ценой. Я считаю, что когда организуется серия турниров с лучшими игроками в мире и с хорошими деньгами, то есть все основания для того, чтобы победитель получил титул чемпиона мира», — сказал Карлсен.

Норвежец рассказал, что FIDE были предложены деньги за делегирование звания чемпиона мира, но «они хотели больше». «Думаю, что договоренность могла бы быть достигнута, но на тот момент Бюттнер (инвестор Freestyle Chess. — РБК) уже был недоволен процессом, и с тех пор мы, не чувствуем, что в FIDE есть кто-то, на кого можно положиться», — отметил Карлсен.

По словам Карлсена, он надеется, что игроки не пострадают от участия в Freestyle Chess Tour, а лично у него «все в порядке». «Я нахожусь на позднем этапе своей карьеры и меня не волнует чемпионат мира по классическим шахматам и у меня нет необходимости играть в турнирах FIDE», — добавил норвежец.

Карлсен призывал главу FIDE Аркадия Дворковича уйти в отставку из-за этого конфликта. Сам Дворкович говорил, что не видит для этого оснований, ведь он «всегда был честен перед игроками и всегда держал свое слово». По словам президента FIDE, в Freestyle Chess Tour убрали название чемпионата мира из своих правил, поэтому для игроков нет никаких рисков.

Freestyle Chess Tour — это серия турниров, проводимых в формате «шахматы Фишера» (от обычных шахмат отличаются тем, что в первом и восьмом ряду доски фигуры расставляются случайным образом), совместно основанная Карлсеном и немецким инвестором Яном Хенриком Бюттнером.