 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Карлсен не договорился с FIDE о титуле чемпиона мира по «шахматам Фишера»

Карлсен: FIDE хотела слишком много за звание чемпиона мира по шахматам Фишера
Норвежский шахматист рассказал, что в FIDE хотели слишком много денег за делегирование Freestyle Chess Tour права называть победителя этой новой серии турниров чемпионом мира
Магнус Карлсен
Магнус Карлсен (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен рассказал на YouTube-канале Take Take Takе, почему в Freestyle Chess не смогли договориться с Международной шахматной федерацией (FIDE) о чемпионском титуле.

Ранее Карлсен в соцсети X обвинил FIDE в угрозах отстранения шахматистов от чемпионатов мира за участие в Freestyle Chess Tour, соорганизатором которого он является. Конфликт возник из-за разногласий по поводу признания статуса FIDE как единственного регулятора чемпионатов мира по шахматам и ее полномочий по присуждению звания чемпиона мира.

«Мы хотели работать с FIDE, но не любой ценой. Я считаю, что когда организуется серия турниров с лучшими игроками в мире и с хорошими деньгами, то есть все основания для того, чтобы победитель получил титул чемпиона мира», — сказал Карлсен.

Норвежец рассказал, что FIDE были предложены деньги за делегирование звания чемпиона мира, но «они хотели больше». «Думаю, что договоренность могла бы быть достигнута, но на тот момент Бюттнер (инвестор Freestyle Chess. — РБК) уже был недоволен процессом, и с тех пор мы, не чувствуем, что в FIDE есть кто-то, на кого можно положиться», — отметил Карлсен.

Дворкович ответил Карлсену на призыв уйти с поста главы FIDE
Спорт
Аркадий Дворкович

По словам Карлсена, он надеется, что игроки не пострадают от участия в Freestyle Chess Tour, а лично у него «все в порядке». «Я нахожусь на позднем этапе своей карьеры и меня не волнует чемпионат мира по классическим шахматам и у меня нет необходимости играть в турнирах FIDE», — добавил норвежец.

Карлсен призывал главу FIDE Аркадия Дворковича уйти в отставку из-за этого конфликта. Сам Дворкович говорил, что не видит для этого оснований, ведь он «всегда был честен перед игроками и всегда держал свое слово». По словам президента FIDE, в Freestyle Chess Tour убрали название чемпионата мира из своих правил, поэтому для игроков нет никаких рисков.

Freestyle Chess Tour — это серия турниров, проводимых в формате «шахматы Фишера» (от обычных шахмат отличаются тем, что в первом и восьмом ряду доски фигуры расставляются случайным образом), совместно основанная Карлсеном и немецким инвестором Яном Хенриком Бюттнером.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В СК предложили запретить продажу алкоголя до 21 года

В Грозном планируют построить жилой небоскреб в виде джигита

Кремль сообщил об оживлении контактов с США

Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет

МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине

РБК запускает винный салон. Расписание

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Магнус Карлсен
Материалы по теме
Карлсен призвал Дворковича уйти в отставку с поста президента FIDE
Спорт
В ФШР назвали «полной ерундой» призыв Карлсена к отставке Дворковича
Спорт
Карлсен проиграл 14-летнему российскому шахматисту на онлайн-турнире
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 102,69 (+0,19) Инвестиции, 04 фев, 18:02 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 98,53 (-1,41) Инвестиции, 04 фев, 18:02
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 16:34
Военные округа Вооруженных сил России утратили межвидовой статусПолитика, 16:32
На Украине сообщили об обмене пленными с РоссиейПолитика, 16:29
Своя ноша: как устроен локальный рынок сумок и что ему мешаетСтиль, 16:27
«Динамо» подарит форму одноклубнику Роналду, носящему мерч «бело-голубых»Спорт, 16:26
Google отказалась от обещания не использовать ИИ для создания оружияТехнологии и медиа, 16:12
Ученые доказали, что по утрам люди чаще пребывают в хорошем настроенииLife, 16:00
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Карлсен не договорился с FIDE о титуле чемпиона мира по «шахматам Фишера»Спорт, 15:58
На «Всероссийском конгрессе рестораторов» обсудят главные тренды рынкаФраншизы, 15:54
ЦБ зафиксировал почти двукратный рост числа жалоб россиян на мошенниковФинансы, 15:51
Аналитики SberCIB обновили топ-10 российских акцийИнвестиции, 15:49
Турция — фабрика для Европы. Какие товары здесь выгодно закупатьPro, 15:46
Трамп заявил, что хотел бы видеть Иран «великим и благополучным»Политика, 15:41
Путин утвердил состав президиума Госсовета РоссииПолитика, 15:36