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Дворкович ответил Карлсену на призыв уйти с поста главы FIDE

Дворкович ответил Карлсену: оснований для отставки с поста главы FIDE я не вижу
Глава FIDE заявил, что не видит оснований для своей отставки, потому что он всегда был честен перед игроками и всегда держал свое слово
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович (Фото: Tristan Fewings / Getty Images for World Chess)

Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович не видит оснований для своей отставки, к которой призывал 16-й чемпион мира Магнус Карлсен. Об этом он заявил «Матч ТВ».

Ранее Карлсен в соцсети X обвинил FIDE в угрозах отстранения шахматистов от чемпионатов мира за участие в Freestyle Chess Tour, соорганизатором которого он является. Конфликт возник из-за разногласий по поводу признания статуса FIDE как единственного регулятора чемпионатов мира по шахматам и ее полномочий по присуждению звания чемпиона мира. Карлсен призвал Дворковича уйти в отставку.

«Оснований для отставки, несмотря на призыв Магнуса, я не вижу. Я всегда был честен перед игроками и всегда держал свое слово. Мне кажется, он просто неправильно интерпретирует некоторые дискуссии, которые были. Думаю, что в прямом разговоре, когда он состоится, все проблемы разрешатся», — сказал Дворкович.

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По словам Дворковича, в Freestyle Chess Tour убрали название чемпионата мира из своих правил. «Поэтому для игроков сейчас проблемы не существует, для них нет никаких рисков. Их и так не было, потому что мы пообещали, что их не будет. Просто попросили игроков подтвердить выполнение ранее взятых ими обязательств, ничего больше. Половина игроков это сделала, другая еще нет», — заключил глава FIDE.

Freestyle Chess Tour — это серия турниров, проводимых в формате «шахматы Фишера» (от обычных шахмат отличаются тем, что в первом и восьмом ряду доски фигуры расставляются случайным образом), совместно основанная Карлсеном и немецким инвестором Яном Хенриком Бюттнером.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Аркадий Дворкович Магнус Карлсен
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