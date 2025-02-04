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Карслен призвал Дворковича уйти в отставку с поста президента FIDE

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен призвал президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича подать в отставку из-за отсутствия соглашения между федерацией и организаторами турниров Freestyle Chess по поводу проведения чемпионатов мира. Об этом шахматист написал в соцсети Х (Twitter).

Ранее совет FIDE заявил, что не достиг соглашения по Freestyle Tour. В федерации отметили, что это связано с отказом другой стороны признать статус FIDE как единственного регулятора чемпионатов мира по шахматам и ее полномочия по присуждению звания чемпиона мира.

Freestyle Chess Tour основали Магнус Карлсен и бизнесмен Ян Хенрик Бюттнер.

По словам Карлсена, Дворкович связывался с его отцом по поводу соглашения FIDE и Freestyle Chess

«Независимо от того, какое решение будет принято между FIDE и Freestyle по вопросу признания, это никоим образом не затронет игроков. Они смогут самостоятельно принять решение, и FIDE не предпримет никаких негативных действий», — процитировал Карлсен Дворковича. По его словам, такое сообщение президент FIDE отправил его отцу 19 декабря.

Таким образом, уверен спортсмен, Дворкович пытался убедить его продолжить участие в чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке.

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Дворкович также якобы пообещал отцу Карлсена подать в отставку, если совет FIDE поступить иначе, отметил шахматист.

«Однако, вынудив игроков подписать неприемлемый отказ, вы нарушили свое обещание. Вы уйдете в отставку?», — написал Карлсен.

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