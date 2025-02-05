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Личка фразой «бегали как дураки» оценил проигрыш «Динамо» «Краснодару»

Личка — о поражении от «Краснодара»: игроки «Динамо» бегали как дураки
Главный тренер московского клуба заявил, что его футболистам не хватило желания победить
Марцел Личка
Марцел Личка (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка недоволен действиями своих футболистов в матче Зимнего кубка РПЛ с «Краснодаром». Об этом он заявил журналистам.

«Динамо» накануне в Абу-Даби уступило «Краснодару» со счетом 0:1. При этом соперник с 55-й минуты играл в меньшинстве после удаления Витора Тормены.

«Не хватило желания победить. Каждый сыграл 45 минут. До этого у них была силовая и две тренировки. Я понимаю, но профессиональный футболист, думаю, может отыграть тайм. Когда ты устал, надо играть головой, а не бегать как дурак. Мы бегали как дураки», — цитирует Личку «РИА Новости».

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В одной группе с «Динамо» и «Краснодаром» играет «Спартак», другую группу составили ЦСКА, «Зенит» и «Ростов».

В первом матче «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2, «красно-белые» встретятся с «Динамо» 7 февраля.

Два предыдущих Зимних кубка выиграл «Спартак».

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