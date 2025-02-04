«Краснодар» победил «Динамо» в прерывавшемся из-за стычки матче в ОАЭ
Футболисты «Краснодара» обыграли московское «Динамо» со счетом 1:0 в матче группового турнира Зимнего кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби.
Гол забил Джон Кордоба (61-я минута).
На 55-й минуте игру на некоторое время прерывали из-за массовой стычки, которая началась после того, как защитник «Краснодара» Витор Тормена грубо сфолил на форварде москвичей Денисе Бокове в центре поля. Тормена получил прямую красную карточку, также судья дал желтую вратарю «Динамо» Андрею Луневу.
В одной группе с «Динамо» и «Краснодаром» играет «Спартак», другую группу составили ЦСКА, «Зенит» и «Ростов».
В первом матче «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2, «красно-белые» встретятся с «Динамо» 7 февраля.
Два предыдущих Зимних кубка выиграл «Спартак».
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