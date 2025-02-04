«Краснодар» победил «Динамо» в прерывавшемся из-за стычки матче в ОАЭ

Встреча группового этапа Зимнего кубка РПЛ завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил Джон Кордоба

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» обыграли московское «Динамо» со счетом 1:0 в матче группового турнира Зимнего кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби.

Гол забил Джон Кордоба (61-я минута).

На 55-й минуте игру на некоторое время прерывали из-за массовой стычки, которая началась после того, как защитник «Краснодара» Витор Тормена грубо сфолил на форварде москвичей Денисе Бокове в центре поля. Тормена получил прямую красную карточку, также судья дал желтую вратарю «Динамо» Андрею Луневу.

В одной группе с «Динамо» и «Краснодаром» играет «Спартак», другую группу составили ЦСКА, «Зенит» и «Ростов».

В первом матче «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2, «красно-белые» встретятся с «Динамо» 7 февраля.

Два предыдущих Зимних кубка выиграл «Спартак».