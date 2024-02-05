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Прокуратура отменила дело о нападении на фигуриста Дикиджи в метро

Прокуратура не нашла состава преступления в инциденте с фигуристом Дикиджи
У вице-чемпиона России по фигурному катанию 2 февраля возник конфликт с 61-летним пассажиром метро, который угрожал ему ножницами. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, но прокуратура отменила это решение
Владислав Дикиджи
Владислав Дикиджи (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Прокуратура отменила уголовное дело о хулиганстве после нападения на фигуриста Владислава Дикиджи в метро, не найдя в этом состава преступления, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

«Факт применения насилия либо угрозы насилия не установлен», — сообщили в главке в ответ на запрос РБК.

Дикиджи 2 февраля сообщил, что его «чуть не зарезали» в метро. Позднее тренер фигуриста Олег Татауров рассказал, что неизвестный потянул Дикиджи за рюкзак, а когда тот встал, приставил ему нож к горлу. 3 февраля 61-летний мужчина, подозреваемый в нападении, был задержан.

В полиции сообщили, что задержанный угрожал спортсмену ножницами из-за того, что тот не уступил место женщине. Ножницы изъяли.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК).

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на фигуриста Дикиджи
Спорт
Владислав Дикиджи

Дикиджи 19 лет, он стал вторым на чемпионате России в декабре, также на его счету две победы на этапах Гран-при России в этом сезоне.

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