Прокуратура отменила дело о нападении на фигуриста Дикиджи в метро
Прокуратура отменила уголовное дело о хулиганстве после нападения на фигуриста Владислава Дикиджи в метро, не найдя в этом состава преступления, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
«Факт применения насилия либо угрозы насилия не установлен», — сообщили в главке в ответ на запрос РБК.
Дикиджи 2 февраля сообщил, что его «чуть не зарезали» в метро. Позднее тренер фигуриста Олег Татауров рассказал, что неизвестный потянул Дикиджи за рюкзак, а когда тот встал, приставил ему нож к горлу. 3 февраля 61-летний мужчина, подозреваемый в нападении, был задержан.
В полиции сообщили, что задержанный угрожал спортсмену ножницами из-за того, что тот не уступил место женщине. Ножницы изъяли.
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК).
Дикиджи 19 лет, он стал вторым на чемпионате России в декабре, также на его счету две победы на этапах Гран-при России в этом сезоне.
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