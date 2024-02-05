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Суд оставил в силе штраф ₽356 тыс. фанату за брошенный в Вендела банан

Суд отклонил апелляцию фаната на штраф ₽356 тыс. за бросок банана в Вендела
В феврале 2023 года на матче «Волга» — «Зенит» в бразильца Вендела бросили банан. Ульяновский клуб заплатил за это штраф 350 тыс. рублей и позднее взыскал эту сумму с болельщика. Фанат пытался оспорить решение суда, но безуспешно
Вендел
Вендел (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Ульяновский областной суд отклонил апелляцию болельщика «Волги», с которого клуб ранее взыскал в суде первой инстанции компенсацию за штраф от РФС из-за банана, брошенного под ноги темнокожему игроку «Зенита» Венделу в Кубке России. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Матч прошел в феврале 2023 года и завершился победой петербургского клуба со счетом 3:0. Болельщик бросил банан в Вендела в концовке встречи, позднее его задержали.

В ульяновском клубе сообщали, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС назначил штраф 500 тыс. рублей и один кубковый матч без зрителей условно. У «Волги» было право на апелляцию.

Болельщика привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения на спортивном мероприятии, оштрафовали на 5 тыс. рублей, ему также запретили посещать стадионы в течение года.

«Волга» в мае заплатила за брошенный банан 350 тыс. рублей штрафа и в сентябре взыскала эту сумму и госпошлину 6,7 тыс. рублей с болельщика в Засвияжском райсуде Ульяновска.

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Болельщик подал апелляцию, аргументируя ее тем, что его привлекли за нарушение правил поведения, а решения суда о том, что он совершил именно правонарушение на расовой почве, не было.

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Коллегия областного суда поддержала решение суда первой инстанции, поскольку сочла, что информация о том, что бросание банана на футбольных матчах оценивается как дискриминационное действие, является общедоступной.

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