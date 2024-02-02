«Зенит» продлил контракт с лучшим бомбардиром РПЛ

Новое соглашение колумбийского форварда Матео Кассьерры действует до конца сезона 2026/27

Матео Кассьерра (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Зенит» продлил контракт с колумбийским форвардом Матео Кассьеррой. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

Новое соглашение с 26-летним нападающим действует до конца сезона 2026/27.

В «Зенит» форвард перешел в 2022 году. В составе петербуржцев Кассьерра провел 56 матчей, забив в них 21 мяч и отдав 11 голевых передач. Вместе с клубом он завоевал титул чемпионов России и два национальных Суперкубка.

В нынешнем сезоне Кассьерра является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 14 забитыми голами.

«Зенит» перед зимней паузой занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 турах.