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«Зенит» продлил контракт с лучшим бомбардиром РПЛ

«Зенит» продлил контракт с лучшим бомбардиром РПЛ Кассьеррой
Новое соглашение колумбийского форварда Матео Кассьерры действует до конца сезона 2026/27
Матео Кассьерра
Матео Кассьерра (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Зенит» продлил контракт с колумбийским форвардом Матео Кассьеррой. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

Новое соглашение с 26-летним нападающим действует до конца сезона 2026/27.

В «Зенит» форвард перешел в 2022 году. В составе петербуржцев Кассьерра провел 56 матчей, забив в них 21 мяч и отдав 11 голевых передач. Вместе с клубом он завоевал титул чемпионов России и два национальных Суперкубка.

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В нынешнем сезоне Кассьерра является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 14 забитыми голами.

«Зенит» перед зимней паузой занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 турах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит Матео Кассьерра
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