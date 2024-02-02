«Зенит» продлил контракт с лучшим бомбардиром РПЛ
«Зенит» продлил контракт с колумбийским форвардом Матео Кассьеррой. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.
Новое соглашение с 26-летним нападающим действует до конца сезона 2026/27.
В «Зенит» форвард перешел в 2022 году. В составе петербуржцев Кассьерра провел 56 матчей, забив в них 21 мяч и отдав 11 голевых передач. Вместе с клубом он завоевал титул чемпионов России и два национальных Суперкубка.
В нынешнем сезоне Кассьерра является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 14 забитыми голами.
«Зенит» перед зимней паузой занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 турах.
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