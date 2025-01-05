Тарасова исключила увеличение квоты фигуристов на квалификации ОИ
Российских спортсменов привыкли наказывать ни за что, об этом «ВсеПроСпорт» заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Нам дали по одному спортсмену в каждой дисциплине, а должно быть по три. Не жду, что нам увеличат квоту. Потому что они привыкли нас наказывать ни за что. Никогда не сделают что-то по справедливости. Поэтому и рассчитывать на них не стоит. Нам нужно рассчитывать на то, что кто-то один или одна, кто поедет на Олимпиаду, окажется там лучше всех», — сказала Тарасова.
Международный союз конькобежцев (ISU), который проводит соревнования в фигурном катании, шорт‑треке и конькобежном спорте, 20 декабря объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах к Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.
Россияне получили по одной квоте в каждой дисциплине, при этом в командном турнире они выступить на Играх-2026 не смогут. Из зимних олимпийских видов спорта ранее только в ски-альпинизме российским атлетам разрешали выступать на международных соревнованиях.
Федерация фигурного катания (ФФККР) до конца февраля должна предоставить списки спортсменов. Исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что для заявки на олимпийский отборочный турнир будут учтены результаты чемпионата России и других турниров, а также психологическую устойчивость спортсменов, к которым не должно быть никаких вопросов.
Чемпионат России в Омске выиграли Аделия Петросян, Владислав Дикиджи, спортивная пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов и танцоры Александра Степанова / Иван Букин.
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