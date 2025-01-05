Экс-игрок «Спартака» повторил антирекорд Серии А в качестве тренера

Боккетти стал третьим тренером, проигравшим первые восемь матчей в Серии А

Итальянец Сальваторе Боккетти стал третьим тренером в истории Серии А, который проиграл каждый из своих первых восьми матчей в чемпионате Италии

Сальваторе Боккетти (Фото: Global Look Press)

«Монца» проиграла «Кальяри» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:2.

В прошлом туре, 28 декабря, команда под руководством нового главного тренера Сальваторе Боккетти на выезде потерпела поражение от «Пармы» со счетом 1:2.

Итальянский специалист стал третьим тренером в истории Серии А, который проиграл каждый из своих первых восьми матчей в лиге. До него с таким же показателем стартовали только Астро Галли («Венеция», 1949 год) и Аделио Моро («Брешиа», 1995-й).

В 2022-м Боккетти был временно исполняющим обязанности главного тренера «Вероны», под его руководством команда уступила шесть матчей в Серии А.

Сальваторе Боккетти — чемпион России в составе московского «Спартака» — возглавил «Монцу» 23 декабря. На этом посту он сменил Алессандро Несту. Контракт с 38-летним тренером рассчитан до лета 2027 года.

«Монца» одержала только одну победу в 19 турах чемпионата Италии и замыкает турнирную таблицу с 10 очками.