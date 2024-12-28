Экс-игрок «Спартака» уступил в первом матче во главе аутсайдера Серии А
Футболисты «Монцы» проиграли «Парме» со счетом 1:2 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей голы забили Эрнани (56-я минута, с пенальти) и Лаутаро Валенти (90 + 9). У проигравших отличился Педру Перейра (87).
С 55-й минуты «Монца» играла в меньшинстве после удаления защитника Пабло Мари.
«Монцу» в начале недели возглавил чемпион России в составе московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, который сменил Алессандро Несту. Контракт с 38-летним тренером, ранее работавшим в штабе «Вероны», рассчитан до лета 2027 года.
«Монца» одержала только одну победу в 18 турах чемпионата Италии и замыкает турнирную таблицу с десятью очками.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов