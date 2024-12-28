 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Экс-игрок «Спартака» уступил в первом матче во главе аутсайдера Серии А

«Монца» впервые проиграла под руководством Боккетти, пропустив на 99-й минуте
«Монца» уступила «Парме» со счетом 1:2, пропустив на 99-й минуте
Сальваторе Боккетти
Сальваторе Боккетти (Фото: Alessandro Sabattini / Getty Images)

Футболисты «Монцы» проиграли «Парме» со счетом 1:2 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей голы забили Эрнани (56-я минута, с пенальти) и Лаутаро Валенти (90 + 9). У проигравших отличился Педру Перейра (87).

С 55-й минуты «Монца» играла в меньшинстве после удаления защитника Пабло Мари.

«Монцу» в начале недели возглавил чемпион России в составе московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, который сменил Алессандро Несту. Контракт с 38-летним тренером, ранее работавшим в штабе «Вероны», рассчитан до лета 2027 года.

«Монца» одержала только одну победу в 18 турах чемпионата Италии и замыкает турнирную таблицу с десятью очками.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол чемпионат Италии по футболу Сальваторе Боккетти
Материалы по теме
Экс-футболист «Спартака» возглавил клуб итальянской Серии А
Спорт
Потерявший сознание в матче игрок Серии А согласился на дефибриллятор
Спорт
Кварацхелия стал вторым в списке самых дорогих футболистов Серии А
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
У одного из крупнейших водочных заводов сменился основной владелецВино, 19:47
Премьер Молдавии подтвердил, что не признает долг перед «Газпромом»Политика, 19:47
Как заставить нейросеть работать за себяРБК и Yandex Cloud, 19:38
Москва и Баку договорились об урегулировании ситуации с крушением лайнераПолитика, 19:34
Критик Bloomberg включил вино времен Первой мировой в число вин годаВино, 19:28
Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизмуПолитика, 19:22
Казахстан привлечет к расследованию авиакатастрофы экспертов трех странОбщество, 19:20
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Бастрыкин провел в Грозном совещание по катастрофе лайнера AZALОбщество, 19:14
Экс-игрок «Спартака» уступил в первом матче во главе аутсайдера Серии АСпорт, 19:13
Эффект лизинга: сократить расходы, наладить процессы и получить рекламуРБК и Альфа-Лизинг, 19:09
Папа римский присвоил дворянский титул староверу из России и его женеОбщество, 19:04
Помощь тем, кто помогает: как работает новый проект для НКОТренды, 18:59
Власти продлили мораторий на штрафы застройщикам до середины 2025 годаНедвижимость, 18:56
«Авангард» выиграл первый матч под руководством канадского тренера из НХЛСпорт, 18:50