«Монца» впервые проиграла под руководством Боккетти, пропустив на 99-й минуте

Экс-игрок «Спартака» уступил в первом матче во главе аутсайдера Серии А

«Монца» уступила «Парме» со счетом 1:2, пропустив на 99-й минуте

Сальваторе Боккетти (Фото: Alessandro Sabattini / Getty Images)

Футболисты «Монцы» проиграли «Парме» со счетом 1:2 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей голы забили Эрнани (56-я минута, с пенальти) и Лаутаро Валенти (90 + 9). У проигравших отличился Педру Перейра (87).

С 55-й минуты «Монца» играла в меньшинстве после удаления защитника Пабло Мари.

«Монцу» в начале недели возглавил чемпион России в составе московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, который сменил Алессандро Несту. Контракт с 38-летним тренером, ранее работавшим в штабе «Вероны», рассчитан до лета 2027 года.

«Монца» одержала только одну победу в 18 турах чемпионата Италии и замыкает турнирную таблицу с десятью очками.