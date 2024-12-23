Экс-футболист «Спартака» возглавил клуб итальянской Серии А

Сальваторе Боккетти с 2021 года работал в системе «Вероны», а в понедельник подписал контракт до лета 2027-го с худшей командой Серии А «Монцей». В России Боккетти играл за «Рубин» и «Спартак»

Сальваторе Боккетти (справа) (Фото: acmonza.com)

Чемпион России в составе московского «Спартака» Сальваторе Боккетти сменил Алессандро Несту на посту главного тренера «Монцы», сообщила пресс-служба клуба Серии А.

Контракт с 38-летним тренером, ранее работавшим в штабе «Вероны», рассчитан до лета 2027 года.

Боккетти играл в России за казанский «Рубин» (выиграл Кубок и Суперкубок России в 2012 году) и «Спартак» (победил в чемпионате и Суперкубке в 2017-м).

В 2021-м бывший защитник стал тренером в системе «Вероны».

«Монца» одержала только одну победу в 17 турах чемпионата Италии и замыкает турнирную таблицу с 10 очками.