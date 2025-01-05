«Матч ТВ» узнал, что пережившая инсульт Сметанина пришла в сознание
Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина, которая перенесла инсульт, находится в тяжелом состоянии, но в сознании. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
«Раиса Петровна находится в тяжелом состоянии, в реанимации, без изменений. Температура нормальная, она в сознании», — сообщил собеседник.
В середине декабря стало известно, что Сметанина попала в реанимацию с инсультом, у нее парализовало правую сторону тела, она не могла разговаривать. Через несколько дней ее перевезли из Сыктывкара в петербургский НМИЦ им. Алмазова. Племянник лыжницы 24 декабря сообщал, что ее перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. 27 декабря «Матч ТВ» узнал, что Сметанину снова перевели в реанимацию.
Сметанина побеждала на Олимпиадах в Инсбруке в 1976-м, Лейк-Плэсиде в 1980-м и Альбервиле в 1992-м, также на ее счету пять серебряных медалей Игр и одна бронза, четыре победы на чемпионатах мира.
Сметанина — первая спортсменка в истории, выигравшая десять медалей на зимних Олимпиадах.
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