 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Матч ТВ» узнал, что пережившая инсульт Сметанина пришла в сознание

«Матч ТВ»: лыжница Сметанина пришла в сознание, но также находится в реанимации
Состояние 72-летней четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам остается тяжелым
Раиса Сметанина
Раиса Сметанина (Фото: vk.com / rlksmetanina)

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина, которая перенесла инсульт, находится в тяжелом состоянии, но в сознании. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

«Раиса Петровна находится в тяжелом состоянии, в реанимации, без изменений. Температура нормальная, она в сознании», — сообщил собеседник.

«Матч ТВ» узнал, что лыжницу Сметанину снова перевели в реанимацию
Спорт
Раиса Сметанина

В середине декабря стало известно, что Сметанина попала в реанимацию с инсультом, у нее парализовало правую сторону тела, она не могла разговаривать. Через несколько дней ее перевезли из Сыктывкара в петербургский НМИЦ им. Алмазова. Племянник лыжницы 24 декабря сообщал, что ее перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. 27 декабря «Матч ТВ» узнал, что Сметанину снова перевели в реанимацию.

Сметанина побеждала на Олимпиадах в Инсбруке в 1976-м, Лейк-Плэсиде в 1980-м и Альбервиле в 1992-м, также на ее счету пять серебряных медалей Игр и одна бронза, четыре победы на чемпионатах мира.

Сметанина — первая спортсменка в истории, выигравшая десять медалей на зимних Олимпиадах.

В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута

Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти

Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Российские теннисистки выиграли турнир WTA

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
лыжи Раиса Сметанина
Материалы по теме
«Матч ТВ» узнал, что лыжницу Сметанину снова перевели в реанимацию
Спорт
Пережившая инсульт лыжница Сметанина начала восстанавливаться
Спорт
Четырехкратную олимпийскую чемпионку Сметанину перевели из реанимации
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Павел Буре заявил, что хоккей без российских игроков не тотСпорт, 17:38
«Хайят Тахрир аш-Шам» заблюрила Бербок на фото со встречи в ДамаскеПолитика, 17:29
Возьмите деньгами: как эффективно мотивировать сотрудниковТренды, 17:17
Хинштейн призвал жителей Курской области не возвращаться в серую зонуПолитика, 17:16
WP узнала количество мобилизованных украинцев в 2024 годуПолитика, 16:49
Между нами химия: как промышленные компании привлекают научные кадрыТренды, 16:48
Нововоронежская АЭС сообщила о штатной работе после данных об атаке дронаПолитика, 16:46
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Матч «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» состоится, несмотря на снегопадСпорт, 16:22
«Матч ТВ» узнал, что пережившая инсульт Сметанина пришла в сознаниеСпорт, 16:17
Песков заявил об отсутствии планов встречи Путина и ШольцаПолитика, 16:16
Украинские силы атаковали тренажерный центр ЗАЭСПолитика, 15:47
В Курской области сбили три украинские ракетыПолитика, 15:41
Чем листинг токенов важен биржам и как они отбирают проектыКрипто, 15:35
Мирра Андреева снялась с турнира в Аделаиде перед стартом Australian OpenСпорт, 15:33