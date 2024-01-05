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Роналду не включили в символическую сборную 2023 года по версии IFFHS

Роналду не включили в символическую сборную 2023 года по версии IFFHS
Португальский форвард стал лучшим бомбардиром года с 54 голами. Но среди нападающих в символической сборной оказались Эрлинг Холанд, Гарри Кейн и Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную 2023 года.

В нее вошли пять футболистов из «Манчестер Сити», но в ней не оказалось португальского форварда саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду. Он стал лучшим бомбардиром 2023 года, забив 54 гола. У Килиана Мбаппе и Гарри Кейна по 52 мяча.

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Криштиану Роналду

Символическая сборная прошедшего года выглядит следующим образом:

голкипер — Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»);

защитники — Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»), Ким Мин Джэ (Южная Корея, «Бавария»);

полузащитники — Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»);

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нападающие — Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Гарри Кейн (Англия, «Бавария»), Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен»).

38-летний Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов (один раз с «Манчестер Юнайтед» и четыре раза с «Реалом») и пятикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы, победитель Лиги наций. Его контракт с «Ан-Насром» действует до 2025 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Криштиану Роналду
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