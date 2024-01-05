«Интер» подписал первого в истории Серии А канадского футболиста Бьюкенена

«Интер» подписал первого в истории Серии А канадского футболиста

Полузащитник сборной Канады Тейджон Бьюкенен перешел в итальянский клуб из «Брюгге» за €7 млн

Тейджон Бьюкенен (Фото: Gualter Fatia / Getty Images)

Футболист сборной Канады Тейджон Бьюкенен перешел в «Интер» из бельгийского «Брюгге». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Соглашение с 24-летним игроком, который может сыграть на обоих флангах в полузащите и защите, подписано до лета 2028 года.

Бьюкенен станет первым канадским футболистом, который сыграет в чемпионате Италии (Серии А).

Сумма трансфера составила €7 млн (по данным Transfermarkt). В «Брюгге» Бьюкенен играл с января 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провел 20 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.

В сборной Канады Бьюкенен сыграл 35 матчей и забил четыре гола, он выступал на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 45 очков в 18 турах.