Новое соглашение армянского полузащитника будет действовать до лета 2026 года

Генрих Мхитарян (Фото: Marco Luzzani / Getty Images)

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян продлил контракт с «Интером». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Новое соглашение 34-летнего футболиста действует до 30 июня 2026 года.

Мхитарян выступает за «Интер» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 24 матчах, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.

Мхитарян начинал карьеру в армянском «Пюнике». Также успел поиграть за донецкие «Металлург» и «Шахтер», дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал» и «Рому».

В сборной Армении Мхитарян провел 95 матчей и забил 32 мяча, карьеру в национальной команде он завершил в 2022 году.

«Интер» в нынешнем сезоне занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 45 очков после 18 матчей.