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Спорт ,  
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Мхитарян продлил контракт с «Интером»

Генрих Мхитарян продлил контракт с «Интером»
Новое соглашение армянского полузащитника будет действовать до лета 2026 года
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян (Фото: Marco Luzzani / Getty Images)

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян продлил контракт с «Интером». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Новое соглашение 34-летнего футболиста действует до 30 июня 2026 года.

Мхитарян выступает за «Интер» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 24 матчах, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.

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Мхитарян начинал карьеру в армянском «Пюнике». Также успел поиграть за донецкие «Металлург» и «Шахтер», дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал» и «Рому».

В сборной Армении Мхитарян провел 95 матчей и забил 32 мяча, карьеру в национальной команде он завершил в 2022 году.

«Интер» в нынешнем сезоне занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 45 очков после 18 матчей.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Генрих Мхитарян ФК Интер Милан

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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