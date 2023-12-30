Мхитарян продлил контракт с «Интером»
Армянский полузащитник Генрих Мхитарян продлил контракт с «Интером». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.
Новое соглашение 34-летнего футболиста действует до 30 июня 2026 года.
Мхитарян выступает за «Интер» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 24 матчах, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.
Мхитарян начинал карьеру в армянском «Пюнике». Также успел поиграть за донецкие «Металлург» и «Шахтер», дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал» и «Рому».
В сборной Армении Мхитарян провел 95 матчей и забил 32 мяча, карьеру в национальной команде он завершил в 2022 году.
«Интер» в нынешнем сезоне занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 45 очков после 18 матчей.
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