Тарпищев объяснил смену гражданства Потаповой «чисто бытовыми вещами»

Тарпищев — о смене гражданства Потаповой: она жаловалась на проблемы с визами

Анастасия Потапова часто жаловалась на проблемы с визами и не имела шансов попасть на Олимпиаду в сборной России, поэтому могла выбрать Австрию, считает Шамиль Тарпищев

Анастасия Потапова (Фото: Elsa / Getty Images)

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил «Чемпионату», что восьмая ракетка страны Анастасия Потапова решила сменить спортивное гражданство на австрийское ради комфорта и шанса попасть на Олимпиаду.

24-летняя Потапова в четверг сообщила, что с 2026 года будет выступать за Австрию.

«Она жила в Австрии два года. Я могу только предполагать, что она хочет участвовать в Олимпийских играх. В нашу команду она не попадает по рейтингу. Она жаловалась все время, что проблема с визами. Это нарушает ритм. Чисто бытовые вещи», — сказал Тарпищев.

Глава ФТР отметил, что спортсмены «меняют не родину, а спортивное гражданство», а другие страны часто «берут наши резервы», когда набирают состав на Олимпиаду.

Потапова в 2016-м выиграла юниорский Уимблдон, а на уровне WTA взяла три трофея в одиночном разряде. Она занимает 51-е место в мировом рейтинге и будет первой ракеткой Австрии.