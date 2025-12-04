Тарпищев объяснил смену гражданства Потаповой «чисто бытовыми вещами»
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил «Чемпионату», что восьмая ракетка страны Анастасия Потапова решила сменить спортивное гражданство на австрийское ради комфорта и шанса попасть на Олимпиаду.
24-летняя Потапова в четверг сообщила, что с 2026 года будет выступать за Австрию.
«Она жила в Австрии два года. Я могу только предполагать, что она хочет участвовать в Олимпийских играх. В нашу команду она не попадает по рейтингу. Она жаловалась все время, что проблема с визами. Это нарушает ритм. Чисто бытовые вещи», — сказал Тарпищев.
Глава ФТР отметил, что спортсмены «меняют не родину, а спортивное гражданство», а другие страны часто «берут наши резервы», когда набирают состав на Олимпиаду.
Потапова в 2016-м выиграла юниорский Уимблдон, а на уровне WTA взяла три трофея в одиночном разряде. Она занимает 51-е место в мировом рейтинге и будет первой ракеткой Австрии.
