Восьмая ракетка России будет выступать за Австрию
Российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила, что с 2026 года будет представлять Австрию. Об этом она написала в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
По словам 24-летней Потаповой, она также получит гражданство Австрии, где чувствует себя «как дома».
Потапова занимает 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и восьмое среди россиянок. Она станет первой ракеткой Австрии (лучшая из теннисисток страны Юлия Грабер занимает 94-е место в рейтинге).
Потапова выиграла три турнира в одиночном разряде, в том числе один в этом году — в феврале в румынской Клуж-Напоке. В 2016-м она выиграла юниорский Уимблдон.
В декабре 2023-го Потапова вышла замуж за теннисиста Александра Шевченко, но менее чем через год они развелись. Шевченко сменил гражданство на казахстанское.
Ранее в начале декабря стало известно о смене гражданства другой российской теннисистки — Камила Рахимова (112-я) будет играть за Узбекистан.
