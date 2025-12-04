Месси допустил, что будет смотреть ЧМ-2026 как зритель
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил ESPN, что надеется выступить на чемпионате мира по футболу 2026 года, но не стал подтверждать, что точно сыграет.
На вопрос о том, есть ли вероятность, что он пропустит турнир, 38-летний Месси ответил: «Надеюсь, я смогу там быть. Я уже говорил, что очень хотел бы быть там».
«В худшем случае я буду смотреть его живьем как зритель, но это будет нечто особенное», — добавил форвард.
Во время турнира, который примут США, Мексика и Канада, Месси исполнится 39 лет. Футболист говорил, что не хочет быть обузой для команды.
Ранее статистическая платформа Opta оценила шансы Аргентины защитить титул чемпиона мира в 8,7%.
Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», самый титулованный футболист в истории, чемпион мира 2022 года, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, десятикратный чемпион Испании.
