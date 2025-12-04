 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
0

Месси допустил, что будет смотреть ЧМ-2026 как зритель

Месси: в худшем случае посмотрю ЧМ-2026 как зритель
Сюжет
ЧМ-2026
Месси сказал, что хотел бы сыграть на ЧМ-2026, но в любом случае увидит турнир своими глазами
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил ESPN, что надеется выступить на чемпионате мира по футболу 2026 года, но не стал подтверждать, что точно сыграет.

На вопрос о том, есть ли вероятность, что он пропустит турнир, 38-летний Месси ответил: «Надеюсь, я смогу там быть. Я уже говорил, что очень хотел бы быть там».

«В худшем случае я буду смотреть его живьем как зритель, но это будет нечто особенное», — добавил форвард.

Во время турнира, который примут США, Мексика и Канада, Месси исполнится 39 лет. Футболист говорил, что не хочет быть обузой для команды.

Ранее статистическая платформа Opta оценила шансы Аргентины защитить титул чемпиона мира в 8,7%.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», самый титулованный футболист в истории, чемпион мира 2022 года, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, десятикратный чемпион Испании.

Анна Сатдинова
Футбол ЧМ-2026 Лионель Месси
Лионель Месси фото
Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
