Реклама
ЧМ-2026⁠,
0

Месси заявил, что не хочет быть обузой для Аргентины на ЧМ-2026

Сюжет
ЧМ-2026
По словам восьмикратного обладателя «Золотого мяча», он хочет быть уверенным, что принесет пользу национальной сборной и будет в хорошей форме на предстоящем турнире
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Daniel Jayo / Getty Images)

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси не хочет быть обузой для национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Об этом 38-летний футболист заявил в интервью Sport.es.

«Играть за сборную — это нечто особенное, особенно в крупных официальных соревнованиях, как чемпионат мира. Тем более после того, как ты его уже выиграл. Но, как я уже говорил, не хочу быть там обузой. Хочу чувствовать себя в хорошей физической форме, быть уверенным, что смогу помогать команде и вносить свой вклад», — заявил Месси.

Аргентинец, который выступает за «Интер Майами», отметил, что сезон в MLS отличается от европейского. «У нас будет предсезонная подготовка, немного матчей до старта чемпионата мира, и нужно будет смотреть по ходу дела, чувствую ли я себя физически в той форме, в какой мне хотелось для участия в ЧМ», — добавил футболист.

Ранее Месси, которому в следующем году исполнится 39 лет, говорил, что хочет помочь своей команде защитить титул чемпионов мира.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист мира, чемпион мира 2022 года.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В нем впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на стадионе «Метлайф» (штат Нью-Джерси).

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 Лионель Месси сборная Аргентины по футболу
Лионель Месси фото
Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года

