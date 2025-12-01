Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026
Сборные Испании, Франции и Англии являются главными претендентами на победу в чемпионате мира 2026 года по футболу, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.
Шансы испанцев оцениваются в 17%, французов — в 14,1%, англичан — в 11,8%. Действующие чемпионы мира аргентинцы защитят титул с вероятностью 8,7%.
Нулевые шансы на трофей у возглавляемой Диком Адвокатом сборной Кюрасао, а также у команд Гаити и Иордании.
Жеребьевка турнира пройдет 5 декабря. Из 48 команд-участниц еще не определились шесть — две в межконтинентальных стыковых матчах и четыре из Европы.
Сборная России отстранена от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года и не участвовала в отборе на чемпионат мира.
Турнир примут США, Канада и Мексика.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили