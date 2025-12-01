Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026

Сборная Испании выиграет чемпионат мира с вероятностью 17%, нулевые шансы на победу у трех команд из 48

Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images

Сборные Испании, Франции и Англии являются главными претендентами на победу в чемпионате мира 2026 года по футболу, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.

Шансы испанцев оцениваются в 17%, французов — в 14,1%, англичан — в 11,8%. Действующие чемпионы мира аргентинцы защитят титул с вероятностью 8,7%.

Нулевые шансы на трофей у возглавляемой Диком Адвокатом сборной Кюрасао, а также у команд Гаити и Иордании.

Жеребьевка турнира пройдет 5 декабря. Из 48 команд-участниц еще не определились шесть — две в межконтинентальных стыковых матчах и четыре из Европы.

Сборная России отстранена от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года и не участвовала в отборе на чемпионат мира.

Турнир примут США, Канада и Мексика.