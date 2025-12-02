 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

В Норвегии разочарованы решением CAS по допуску российских лыжников

Сюжет
Олимпиада-2026
Глава Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила, что позиция Норвегии по этому вопросу остается неизменной
Туве Дюрхауг
Туве Дюрхауг (Фото: Marius Simensen / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Норвегии разочарованы решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу допуска российских лыжников на международные соревнования. Об этом TV 2 заявила глава Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Дюрхауг.

«Мы, естественно, разочарованы таким решением. Позиция Норвегии по этому вопросу остается неизменной. Но вместе с другими странами — членами FIS мы, конечно же, должны разобраться с этим», — сказала Дюрхауг.

По словам Дюрхауг, она пока не знает, как на практике будет реализовано решение по участию спортсменов в соревнованиях перед Олимпиадой.

CAS 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны на отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать российских спортсменов на международные соревнования. CAS обязал FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах (лыжи, горные лыжи, сноуборд, фристайл, прыжки с трамплина) в нейтральном статусе, включая квалификацию к Олимпийским играм 2026 года.

Российские спортсмены отстранены от соревнований FIS с 2022 года.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи CAS Олимпиада-2026 Норвегия
