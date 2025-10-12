Сборная Белоруссии потеряла шансы попасть на ЧМ-2026
Сборная Белоруссии проиграла четвертый матч подряд в квалификации чемпионата мира, потеряв шансы попасть в финальную часть турнира.
В воскресенье белорусы проиграли шотландцам в Глазго со счетом 1:2.
У хозяев поля забили Че Адамс (15-я минута) и Скотт Мактоминей (84). У гостей на 63-й минуте отменили гол Евгения Малашевича, а в компенсированное время забил Глеб Кучко.
В белорусской федерации отметили, что многие моменты встречи были «напрямую связаны с VAR: рефери достаточно часто обращался к просмотру видеоповтора и менял решения».
У белорусов последнее место в группе C, они не смогут уже подняться на второе место, дающее право на дополнительный отборочный раунд. Лидером группы является Шотландия (10 очков в четырех матчах).
Последние два матча в отборе белорусы проведут в ноябре с датчанами и греками.
В 2022 году ФИФА и УЕФА не отстранили сборную Белоруссии, в отличие от команды России, однако белорусы должны играть домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей.
