Сборная Белоруссии потеряла шансы попасть на ЧМ-2026

Сборная Белоруссии проиграла Шотландии и потеряла шансы отобраться на ЧМ-2026

Белорусы уступили шотландцам со счетом 1:2 и занимают последнее место в группе C, не набрав очков за четыре тура

Фото: Телеграм-канал АБФФ

Сборная Белоруссии проиграла четвертый матч подряд в квалификации чемпионата мира, потеряв шансы попасть в финальную часть турнира.

В воскресенье белорусы проиграли шотландцам в Глазго со счетом 1:2.

У хозяев поля забили Че Адамс (15-я минута) и Скотт Мактоминей (84). У гостей на 63-й минуте отменили гол Евгения Малашевича, а в компенсированное время забил Глеб Кучко.

В белорусской федерации отметили, что многие моменты встречи были «напрямую связаны с VAR: рефери достаточно часто обращался к просмотру видеоповтора и менял решения».

У белорусов последнее место в группе C, они не смогут уже подняться на второе место, дающее право на дополнительный отборочный раунд. Лидером группы является Шотландия (10 очков в четырех матчах).

Последние два матча в отборе белорусы проведут в ноябре с датчанами и греками.

В 2022 году ФИФА и УЕФА не отстранили сборную Белоруссии, в отличие от команды России, однако белорусы должны играть домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей.