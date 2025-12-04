 Перейти к основному контенту
Рекорд Овечкина в НХЛ
0

Овечкин сделал дубль и вошел в топ-2 лучших снайперов года в НХЛ

Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Александр Овечкин во второй раз в сезоне забрасывает более одной шайбы за игру. 12 дней назад он уже оформил хет-трик
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Getty Images)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ c «Сан-Хосе Шаркс».

Овечкин забросил 14-ю шайбу в сезоне, 911-ю в регулярных чемпионатах и 988-ю с учетом плей-офф. Он на 28 голов отстает от рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам с учетом плей-офф. Однако по нынешнему темпу капитан «Вашингтон» идет на 27 голов в оставшихся играх.

Российский форвард во второй раз в сезоне забрасывает более одной шайбы за игру. 12 дней назад он оформил хет-трик.

Овечкин забросил вторую шайбу в большинстве в сезоне. Это один из худших показателей за карьеру на момент декабря. Всего на его счету шесть очков в большинстве.

Овечкин перестал забивать в большинстве. В чем причины
Спорт
Александр Овечкин

На счету Овечкина 45 голов в 2025 году. Он вошел в топ-2 снайперов 2025 года, уступая лидерство Леону Драйзайтлю. В XXI веке никому из достигших 40 лет не удавалось завершать календарный год в топ-3 снайперов.

Овечкин в шестом матче подряд набрал очки. Это самая продолжительная серия для него в нынешнем сезоне и третья по продолжительности за два сезона. При этом россиянин в каждой из трех последних игр набрал более одного очка. В последний раз подобное с ним случалось в октябре 2024 года.

Овечкин за последние 50 лет стал третьим игроком в возрасте 40 лет и старше, который трижды подряд набрал больше одного очка. Ранее это удавалось Рэю Уитни (три матча в сезоне-2012/13) и Игорю Ларионову (четыре матча в сезоне-2000/01).

