Овечкин перестал забивать в большинстве. В чем причины
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 21-й игре сезона впервые поразил ворота в большинстве. В 20 предыдущих играх лучший снайпер НХЛ отметился лишь двумя передачами.
При этом Овечкин является самым успешным игроком НХЛ в большинстве. А его игровое время в большинстве сопоставимо с показателями чемпионского сезона 2018/19, когда из 51 гола 18 пришлось на большинство.
Почему Овечкин не забивает в большинстве
Овечкин из-за травмы не смог подготовиться к старту сезона. Он вернулся в США только перед открытием тренировочного лагеря и в первый же день получил травму. В связи с этим капитан «Вашингтон Кэпиталз» продемонстрировал худший старт в карьере — 2 гола в 12 матчах.
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери призывал не торопиться с выводами, поскольку Овечкин не успел набрать форму.
В ноябре же Овечкин начал постепенно демонстрироваать былую результативность и уже на его счету четырехматчевая голевая серия с семью шайбами. А отставание от лучших снайперов НХЛ составляет 4 гола.
Но шайбы в большинстве долго не приходили к Овечкину. И проблемы при численном перевесе испытывает не только российский форвард, но и весь «Вашингтон». Столичный клуб забил в большинстве лишь девять голов.
С аналогичной проблемой «Вашингтон» столкнулся с этим в первой половине сезона-2023/24. Тогда Овечкин продемонстрировал худшую игру в карьере — лишь восемь раз поразил ворота в октябре-декабре 2023 года.
Но главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери тогда работал первые месяцы, в команде была перестройка. Карбери подчеркивал, что делает акцент на большинство и во второй половине сезона эта работа привела к успеху.
Теперь же у Карбери сформированный коллектив. И тренер по работе защитниками Митч Лав — единственная знаковая фигура, которого потерял клуб.
«Нельзя винить Овечкина»
Карбери призвал не винить только Овечкина в неудачах при большинстве.
«Проблемы в большинстве — это не только его личная статистика, это результат игры всей команды. Конечно, это отражается и на нем [Овечкине]. Игроки его уровня подпитываются от большинства. Когда ты уверен в команде, касаешься шайбы, бросаешь по воротам, получаешь моменты — потом возвращаешься на лавку, даже если не забил, и все равно чувствуешь себя в игре. А сейчас таких моментов у нас крайне мало».
«Когда нет моментов, нет времени в зоне, нет бросков — всё идет не так, — добавил главный тренер. — Он должен бросать по воротам, но ему приходится откатываться за шайбой»
При этом Карбери не раз подчеркивал, что не собирается урезать игровое время Овечкина в большинстве.
«Меня полностью устраивает количество его смен в большинстве, — сказал Карбери. — Меня не устраивает другое: если внимательно проанализировать этот отрезок времени и просто посмотреть игру, большая ее часть уходит на откаты назад в защиту. Вот это нам и нужно исправить. Речь не только о голах — важно создавать моменты, а не постоянно возвращаться за ворота, как это слишком часто происходит сейчас».
Овечкин, в свою очередь, предпочел не вдаваться в детали относительно того, что именно идет не так в большинстве. «Я не буду говорить, что не работает, — отметил он. — Это наша внутренняя работа, и мы разберемся».
«Игра в большинстве не удается, но как я уже говорил, мы просто должны держаться вместе, продолжать усердно работать и стараться использовать то, что у нас есть. Я не буду говорить, что именно не работает, это зависит от нас, мы разберемся. Да, конечно, это отстой», — отмечал Овечкин в начале ноября после четырех поражений подряд.
В среднем Овечкин за карьеру провел 4 минуты 42 секунды, играя в большинстве. Всего он забил 327 шайб в большинстве.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники