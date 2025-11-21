Овечкин перестал забивать в большинстве. В чем причины

Александр Овечкин забил первую шайбу в большинстве лишь в 21-м матче сезона. В чем причины такой низкой результативности капитана «Вашингтона» — в материале «РБК Спорт»

Александр Овечкин (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 21-й игре сезона впервые поразил ворота в большинстве. В 20 предыдущих играх лучший снайпер НХЛ отметился лишь двумя передачами.

При этом Овечкин является самым успешным игроком НХЛ в большинстве. А его игровое время в большинстве сопоставимо с показателями чемпионского сезона 2018/19, когда из 51 гола 18 пришлось на большинство.

Почему Овечкин не забивает в большинстве

Овечкин из-за травмы не смог подготовиться к старту сезона. Он вернулся в США только перед открытием тренировочного лагеря и в первый же день получил травму. В связи с этим капитан «Вашингтон Кэпиталз» продемонстрировал худший старт в карьере — 2 гола в 12 матчах.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери призывал не торопиться с выводами, поскольку Овечкин не успел набрать форму.

В ноябре же Овечкин начал постепенно демонстрироваать былую результативность и уже на его счету четырехматчевая голевая серия с семью шайбами. А отставание от лучших снайперов НХЛ составляет 4 гола.

Но шайбы в большинстве долго не приходили к Овечкину. И проблемы при численном перевесе испытывает не только российский форвард, но и весь «Вашингтон». Столичный клуб забил в большинстве лишь девять голов.

С аналогичной проблемой «Вашингтон» столкнулся с этим в первой половине сезона-2023/24. Тогда Овечкин продемонстрировал худшую игру в карьере — лишь восемь раз поразил ворота в октябре-декабре 2023 года.

Но главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери тогда работал первые месяцы, в команде была перестройка. Карбери подчеркивал, что делает акцент на большинство и во второй половине сезона эта работа привела к успеху.

Теперь же у Карбери сформированный коллектив. И тренер по работе защитниками Митч Лав — единственная знаковая фигура, которого потерял клуб.

«Нельзя винить Овечкина»

Карбери призвал не винить только Овечкина в неудачах при большинстве.

«Проблемы в большинстве — это не только его личная статистика, это результат игры всей команды. Конечно, это отражается и на нем [Овечкине]. Игроки его уровня подпитываются от большинства. Когда ты уверен в команде, касаешься шайбы, бросаешь по воротам, получаешь моменты — потом возвращаешься на лавку, даже если не забил, и все равно чувствуешь себя в игре. А сейчас таких моментов у нас крайне мало».

«Когда нет моментов, нет времени в зоне, нет бросков — всё идет не так, — добавил главный тренер. — Он должен бросать по воротам, но ему приходится откатываться за шайбой»

При этом Карбери не раз подчеркивал, что не собирается урезать игровое время Овечкина в большинстве.

«Меня полностью устраивает количество его смен в большинстве, — сказал Карбери. — Меня не устраивает другое: если внимательно проанализировать этот отрезок времени и просто посмотреть игру, большая ее часть уходит на откаты назад в защиту. Вот это нам и нужно исправить. Речь не только о голах — важно создавать моменты, а не постоянно возвращаться за ворота, как это слишком часто происходит сейчас».

Овечкин, в свою очередь, предпочел не вдаваться в детали относительно того, что именно идет не так в большинстве. «Я не буду говорить, что не работает, — отметил он. — Это наша внутренняя работа, и мы разберемся».

«Игра в большинстве не удается, но как я уже говорил, мы просто должны держаться вместе, продолжать усердно работать и стараться использовать то, что у нас есть. Я не буду говорить, что именно не работает, это зависит от нас, мы разберемся. Да, конечно, это отстой», — отмечал Овечкин в начале ноября после четырех поражений подряд.