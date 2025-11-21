 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,15 x 3,55 2 3,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Акрон Сочи 1 2,12 x 3,65 2 3,5 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 6,2 x 4,6 2 1,48 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,55 x 3,3 2 2,13 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,5 x 3,3 2 2,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,65 x 3,75 2 1,95 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,4 x 5,1 2 6,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Рекорд Овечкина в НХЛ⁠,
0

Овечкин перестал забивать в большинстве. В чем причины

Овечкин забросил первую шайбу в большинстве лишь в 21-м матче сезона
Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Александр Овечкин забил первую шайбу в большинстве лишь в 21-м матче сезона. В чем причины такой низкой результативности капитана «Вашингтона» — в материале «РБК Спорт»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 21-й игре сезона впервые поразил ворота в большинстве. В 20 предыдущих играх лучший снайпер НХЛ отметился лишь двумя передачами.

При этом Овечкин является самым успешным игроком НХЛ в большинстве. А его игровое время в большинстве сопоставимо с показателями чемпионского сезона 2018/19, когда из 51 гола 18 пришлось на большинство.

Почему Овечкин не забивает в большинстве

Овечкин из-за травмы не смог подготовиться к старту сезона. Он вернулся в США только перед открытием тренировочного лагеря и в первый же день получил травму. В связи с этим капитан «Вашингтон Кэпиталз» продемонстрировал худший старт в карьере — 2 гола в 12 матчах.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери призывал не торопиться с выводами, поскольку Овечкин не успел набрать форму.

В ноябре же Овечкин начал постепенно демонстрироваать былую результативность и уже на его счету четырехматчевая голевая серия с семью шайбами. А отставание от лучших снайперов НХЛ составляет 4 гола.

Но шайбы в большинстве долго не приходили к Овечкину. И проблемы при численном перевесе испытывает не только российский форвард, но и весь «Вашингтон». Столичный клуб забил в большинстве лишь девять голов.

С аналогичной проблемой «Вашингтон» столкнулся с этим в первой половине сезона-2023/24. Тогда Овечкин продемонстрировал худшую игру в карьере — лишь восемь раз поразил ворота в октябре-декабре 2023 года.

Но главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери тогда работал первые месяцы, в команде была перестройка. Карбери подчеркивал, что делает акцент на большинство и во второй половине сезона эта работа привела к успеху.

Теперь же у Карбери сформированный коллектив. И тренер по работе защитниками Митч Лав — единственная знаковая фигура, которого потерял клуб.

«Нельзя винить Овечкина»

Карбери призвал не винить только Овечкина в неудачах при большинстве.

«Проблемы в большинстве — это не только его личная статистика, это результат игры всей команды. Конечно, это отражается и на нем [Овечкине]. Игроки его уровня подпитываются от большинства. Когда ты уверен в команде, касаешься шайбы, бросаешь по воротам, получаешь моменты — потом возвращаешься на лавку, даже если не забил, и все равно чувствуешь себя в игре. А сейчас таких моментов у нас крайне мало».

«Когда нет моментов, нет времени в зоне, нет бросков — всё идет не так, — добавил главный тренер. — Он должен бросать по воротам, но ему приходится откатываться за шайбой»

При этом Карбери не раз подчеркивал, что не собирается урезать игровое время Овечкина в большинстве.

«Меня полностью устраивает количество его смен в большинстве, — сказал Карбери. — Меня не устраивает другое: если внимательно проанализировать этот отрезок времени и просто посмотреть игру, большая ее часть уходит на откаты назад в защиту. Вот это нам и нужно исправить. Речь не только о голах — важно создавать моменты, а не постоянно возвращаться за ворота, как это слишком часто происходит сейчас».

Овечкин, в свою очередь, предпочел не вдаваться в детали относительно того, что именно идет не так в большинстве. «Я не буду говорить, что не работает, — отметил он. — Это наша внутренняя работа, и мы разберемся».

«Игра в большинстве не удается, но как я уже говорил, мы просто должны держаться вместе, продолжать усердно работать и стараться использовать то, что у нас есть. Я не буду говорить, что именно не работает, это зависит от нас, мы разберемся. Да, конечно, это отстой», — отмечал Овечкин в начале ноября после  четырех поражений подряд.

В среднем Овечкин за карьеру провел 4 минуты 42 секунды, играя в большинстве. Всего он забил 327 шайб в большинстве.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Овечкин впервые за полгода забросил шайбы в трех играх подряд
Спорт
Какие рекорды Овечкин побил в НХЛ
Спорт
Белоусов встретился с зампредседателя Центрального военного совета КНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 12:04 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 12:04
Росавиация заявила о готовности к запуску всех закрытых аэропортов России Политика, 12:14
Хабиб Нурмагомедов предложил Павлу Дурову потренироваться вместе Спорт, 12:14
10 новинок автосалона в Гуанчжоу, которые ожидают в России Авто, 12:12
Обломки дронов повредили цех кирпичного завода на Кубани Политика, 12:10
Экс-вице-премьер Башкирии аплодировал во время оглашения приговора Общество, 12:09
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 11:59
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Индии 24 ребенка умерли после приема сиропа от кашля Общество, 11:59
Меньше мусора: как в России формируется экономика замкнутого цикла Национальные проекты, 11:56
WSJ назвала кандидата на покупку доли России в сербской NIS Бизнес, 11:53
Politico узнало, что сказал Сибига на план США по урегулированию Политика, 11:46
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Аэропорт Волгограда второй раз за сутки приостановил полеты Политика, 11:41
Рабочие переписки в мессенджерах: в чем риски и как ими управлять Образование, 11:40