Кто из футболистов отказывался выступать за сборную России

Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассказал о готовности выступить за сборную Норвегии. Кто еще из футболистов отказывался выступать за сборную России — в материале «РБК Спорт»

Российский вратарь «Будё‑Глимт» Никита Хайкин рассказал, что готов выступить за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Он отметил, что еще не разговаривал с главным тренером сборной Столе Сольбаккеном по поводу своего возможного вызова.

В мае стало известно, что российский вратарь начал процедуру получения гражданства Норвегии. «РБК Спорт» вспомнил футболистов, которые отказывались выступать за сборную России.

Саба Сазонов (Грузия)

Защитник Саба Сазонов, выступавший за московского «Динамо» с 2021-го по 2023-й год, предпочел сборной России команду Грузии.

Футболист вырос в Санкт‑Петербурге, но имеет грузинские корни по материнской линии. Сазонов в сентябре 2022 года уже дебютировал в молодежной сборной Грузии, а в ноябре сыграл за национальную команду.

В то же время в молодежной сборной России оказались недовольны поведением Сазонова. «Саба Сазонов наряду с другими игроками футбольного клуба «Динамо» получил вызов в молодежную сборную России, — сказал старший тренер национальной команды Михаил Галактионов. — После окончания очередного тура РПЛ тренерский и административный штаб команды ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова».

23-летний Сазонов провел 12 матчей за команду до 21 года, а также три игры за основную сборную Грузии.

Наир Тикнизян (Армения)

Полузащитник Наир Тикнизян, который ранее выступал за различные юношеские и молодежную сборные России, 7 марта 2023 года был вызван в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против команды Турции.

Тикнизян родился в Санкт-Петербурге. В сентябре 2022 года футболист сообщил, что имеет право на смену спортивного гражданства, но «вопрос в его желании», которого пока не было.

26-летний Тикнизян с 2023-го года провел 24 матча за сборную Армении. На его счету один гол за команду.

Эдуард Багринцев (Армения)

Полузащитник Эдуард Багринцев, ранее выступавший в составе юношеской сборной России по футболу, 7 апреля 2023 года рассказал, что получил паспорт Армении.

«В ноябре я подавал документы на получение паспорта. Сегодня мне позвонили из Федерации футбола Армении и сообщили о том, что мой паспорт готов. Скоро я получу армянский паспорт и буду готов дебютировать за сборную Армении. Я очень рад, с нетерпением жду этого момента», — заявил Багринцев.

Багринцев является воспитанником ЦСКА. За основную команду он дебютировал в 2021 году, сыграв в матче Кубка России против «Зенита-Ижевска». Кроме того, на счету Багринцева шесть матчей за юношескую сборную России (игроки до 19 лет), в которых он забил два гола.

На данный момента Багринцев выступает за «Знамя Труда». Он провел четыре матча в составе сборной Армении до 21 года.

Александр Зуев (Казахстан)

Полузащитник Александр Зуев 7 июня 2023 года получил гражданство Казахстана. 29-летний Зуев, который родился в Кустанае (Костонае), начал свою профессиональную карьеру в «Спартаке», также выступал за «Ростов», «Рубин», «Химки», «Крылья Советов» и тульский «Арсенал». Последний год выступает за казахстанский «Тобол».

Футболист выступал за юниорские и молодежную сборную России, становился победителем Евро-2013 (для игроков до 17 лет).

С 2023-го года Зуев провел пять игр в составе сборной Казахстана, отметившись одним голом.

Георгий Арутюнян (Армения)

Защитник Георгий Арутюнян является воспитанником академии «Краснодара». В составе юношеской команды клуба он стал победителем ЮФЛ-1 в сезоне 2021/2022, также по итогам сезона вошел в символическую сборную лиги.

На профессиональном уровне дебютировал в составе фармклуба «Краснодара» в августе 2022 года, а с мая 2023 года начал выступать за основную команду в РПЛ. Он также отыграл весь матч против ЦСКА в Суперфинале «Фонбет» — Кубка России, где «черно-зеленые» только по пенальти уступили «армейцам». С января 2025 года выступает за венгерскую «Академию Пушкаша».

С 2019 по 2021 год Арутюнян выступал за юношеские сборные России разных возрастов, в которых провел девять игр. В марте 2023 года он получил вызов в сборную Армении, за которую в 18-летнем возрасте дебютировал в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2024 против Турции.

С 2023-го года Арутюнян провел 26 матчей за сборную Армении.

Эдгар Севикян (Армения)

Полузащитник Эдгар Севикян 30 августа 2023 года вошел в список 49 футболистов, вызванных в сборную России. Однако он отказался от приглашения ради выступления за национальную команду Армении.

24-летний Севикян выступал за юношеские сборные России практически всех возрастов. В молодежной сборной провел четыре матча.

С 2023-го года Севикян провел 18 игр в составе сборной Армении. На его счету два гола за команду.

Никита Хайкин (Норвегия)

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин играл за юношеские и молодежную сборные России, а в октябре 2021 года впервые получил вызов в основную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против команд Кипра и Хорватии, но на поле так и не вышел.

У Хайкина уже есть гражданство Великобритании и Израиля. В мае стало известно, что вратарь начал процедуру получения гражданства Норвегии.