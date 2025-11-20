 Перейти к основному контенту
Кто из футболистов отказывался выступать за сборную России

Семь футболистов отказывались выступать за сборную России
Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассказал о готовности выступить за сборную Норвегии. Кто еще из футболистов отказывался выступать за сборную России — в материале «РБК Спорт»
Никита Хайкин
Никита Хайкин (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Российский вратарь «Будё‑Глимт» Никита Хайкин рассказал, что готов выступить за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Он отметил, что еще не разговаривал с главным тренером сборной Столе Сольбаккеном по поводу своего возможного вызова.

В мае стало известно, что российский вратарь начал процедуру получения гражданства Норвегии. «РБК Спорт» вспомнил футболистов, которые отказывались выступать за сборную России.

Саба Сазонов (Грузия)

Саба Сазонов
Саба Сазонов
(Фото: Global Look Press)

Защитник Саба Сазонов, выступавший за московского «Динамо» с 2021-го по 2023-й год, предпочел сборной России команду Грузии.

Футболист вырос в Санкт‑Петербурге, но имеет грузинские корни по материнской линии. Сазонов в сентябре 2022 года уже дебютировал в молодежной сборной Грузии, а в ноябре сыграл за национальную команду.

В то же время в молодежной сборной России оказались недовольны поведением Сазонова. «Саба Сазонов наряду с другими игроками футбольного клуба «Динамо» получил вызов в молодежную сборную России, — сказал старший тренер национальной команды Михаил Галактионов. — После окончания очередного тура РПЛ тренерский и административный штаб команды ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова».

23-летний Сазонов провел 12 матчей за команду до 21 года, а также три игры за основную сборную Грузии.

Наир Тикнизян (Армения)

Наир Тикнизян
Наир Тикнизян
(Фото: Global Look Press)

Полузащитник Наир Тикнизян, который ранее выступал за различные юношеские и молодежную сборные России, 7 марта 2023 года был вызван в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против команды Турции.

Тикнизян родился в Санкт-Петербурге. В сентябре 2022 года футболист сообщил, что имеет право на смену спортивного гражданства, но «вопрос в его желании», которого пока не было.

26-летний Тикнизян с 2023-го года провел 24 матча за сборную Армении. На его счету один гол за команду.

Эдуард Багринцев (Армения)

Полузащитник Эдуард Багринцев, ранее выступавший в составе юношеской сборной России по футболу, 7 апреля 2023 года рассказал, что получил паспорт Армении.

«В ноябре я подавал документы на получение паспорта. Сегодня мне позвонили из Федерации футбола Армении и сообщили о том, что мой паспорт готов. Скоро я получу армянский паспорт и буду готов дебютировать за сборную Армении. Я очень рад, с нетерпением жду этого момента», — заявил Багринцев.

Багринцев является воспитанником ЦСКА. За основную команду он дебютировал в 2021 году, сыграв в матче Кубка России против «Зенита-Ижевска». Кроме того, на счету Багринцева шесть матчей за юношескую сборную России (игроки до 19 лет), в которых он забил два гола.

На данный момента Багринцев выступает за «Знамя Труда». Он провел четыре матча в составе сборной Армении до 21 года.

Александр Зуев (Казахстан)

Александр Зуев
Александр Зуев
(Фото: Global Look Press)

Полузащитник Александр Зуев 7 июня 2023 года получил гражданство Казахстана. 29-летний Зуев, который родился в Кустанае (Костонае), начал свою профессиональную карьеру в «Спартаке», также выступал за «Ростов», «Рубин», «Химки», «Крылья Советов» и тульский «Арсенал». Последний год выступает за казахстанский «Тобол».

Футболист выступал за юниорские и молодежную сборную России, становился победителем Евро-2013 (для игроков до 17 лет).

С 2023-го года Зуев провел пять игр в составе сборной Казахстана, отметившись одним голом.

Георгий Арутюнян (Армения)

Защитник Георгий Арутюнян является воспитанником академии «Краснодара». В составе юношеской команды клуба он стал победителем ЮФЛ-1 в сезоне 2021/2022, также по итогам сезона вошел в символическую сборную лиги.

На профессиональном уровне дебютировал в составе фармклуба «Краснодара» в августе 2022 года, а с мая 2023 года начал выступать за основную команду в РПЛ. Он также отыграл весь матч против ЦСКА в Суперфинале «Фонбет» — Кубка России, где «черно-зеленые» только по пенальти уступили «армейцам». С января 2025 года выступает за венгерскую «Академию Пушкаша».

С 2019 по 2021 год Арутюнян выступал за юношеские сборные России разных возрастов, в которых провел девять игр. В марте 2023 года он получил вызов в сборную Армении, за которую в 18-летнем возрасте дебютировал в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2024 против Турции.

С 2023-го года Арутюнян провел 26 матчей за сборную Армении.

Эдгар Севикян (Армения)

Эдгар Севикян
Эдгар Севикян
(Фото: Global Look Press)

Полузащитник Эдгар Севикян 30 августа 2023 года вошел в список 49 футболистов, вызванных в сборную России. Однако он отказался от приглашения ради выступления за национальную команду Армении.

24-летний Севикян выступал за юношеские сборные России практически всех возрастов. В молодежной сборной провел четыре матча.

С 2023-го года Севикян провел 18 игр в составе сборной Армении. На его счету два гола за команду.

Никита Хайкин (Норвегия)

Никита Хайкин
Никита Хайкин
(Фото: Global Look Press)

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин играл за юношеские и молодежную сборные России, а в октябре 2021 года впервые получил вызов в основную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против команд Кипра и Хорватии, но на поле так и не вышел.

У Хайкина уже есть гражданство Великобритании и Израиля. В мае стало известно, что вратарь начал процедуру получения гражданства Норвегии.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол сборная России по футболу Никита Хайкин Наир Тикнизян Эдгар Севикян
