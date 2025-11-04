Роналду рассказал о своей самой дорогой покупке в жизни
Нападающий саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, что самой дорогой покупкой в его жизни стал самолет.
По словам португальца, приобрел этот самолет он 13 лет назад. «Год назад я его поменял. Так что да, это немного дорого. У меня модель Global Express», — сказал Роналду.
Marca писала, что у португальца был Gulfstream G200, купленный за €20 млн, а Bombardier Global Express 6500 он купил за €50 млн.
В октябре 40-летний Роналду стал первым футболистом-миллиардером — его состояние выросло до $1,4 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.
Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.
