Роналду рассказал о своей самой дорогой покупке в жизни

Роналду рассказал, что его самой дорогой покупкой в жизни был самолет

Португалец в прошлом году приобрел Bombardier Global Express 6500. Marca писала, что футболисту он обошелся в €50 млн

Криштиану Роналду (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Нападающий саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, что самой дорогой покупкой в его жизни стал самолет.

По словам португальца, приобрел этот самолет он 13 лет назад. «Год назад я его поменял. Так что да, это немного дорого. У меня модель Global Express», — сказал Роналду.

Marca писала, что у португальца был Gulfstream G200, купленный за €20 млн, а Bombardier Global Express 6500 он купил за €50 млн.

В октябре 40-летний Роналду стал первым футболистом-миллиардером — его состояние выросло до $1,4 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.