Спорт⁠,
0

Роналду сравнил статус миллиардера с получением «Золотого мяча»

Роналду: стать миллиардером было одной из моих главных целей в жизни
По словам португальского футболиста, стать миллиардером было одной из его главных целей в жизни, и он не удивился, когда это произошло
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Rafal Oleksiewicz / Getty Images)

Нападающий саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не удивился тому, что стал миллиардером. Об этом он заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану.

В октябре 40-летний Роналду стал первым футболистом-миллиардером — его состояние выросло до $1,4 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

«Я знал, что это случится, так что я был готов. Я знал, что это дело лишь времени. Честно говоря, я был невероятно счастлив. Это было похоже на получение «Золотого мяча». Ты ставишь цели — все это делают. Построить дом, купить машину. Моей целью было достичь этой цифры», — сказал Роналду.

Португалец отметил, что не одержим деньгами. «Когда ты достигаешь определенной суммы, то деньги уже не имеют значения. Хотя всегда хорошо, когда их становится больше. Все мы люди, нас никогда не удовлетворяет то, что мы имеем», — добавил футболист.

По словам Роналду, стать миллиардером было одной из его главных целей в жизни. «Я единственный миллиардер в футболе. Можете называть меня самоуверенным, но цифры не лгут. В футболе множество рекордов, и в этом списке можно часто увидеть мою фамилию. Это еще один рекорд», — заключил он.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.

Иван Витченко
Футбол Криштиану Роналду миллиардеры
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
