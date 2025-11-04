 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Комментатор Генич заявил, что по Станковичу в «Спартаке» «вопрос решен»

«Спартак» занимает шестое место в РПЛ после 14 туров. Станкович ранее говорил, что готов к увольнению из московского клуба
Деян Станкович
Деян Станкович (Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak-Moscow / Global Look Press)

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович точно в ближайшее время покинет свой пост, заявил на YouTube-канале «О, Родной футбол!» комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

«Они ждут, когда сумеют договориться с новым тренером. Это знают абсолютно все. Это знает Станкович, это знает все его окружение, знают внутри «Спартака». Все знают, что по Станковичу вопрос решен», — заявил Генич.

Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. В недавнем интервью сербскому Kurir он говорил, что готов к увольнению из московского клуба.

В Словении узнали об интересе «Спартака» к тренеру лучшей команды страны
Спорт
Альберт Риера

В прошлом сезоне «Спартак» занял четвертое место в РПЛ, а в этом сезоне идет шестым после 14 туров.

В октябре Marca писала, что испанский тренер Луис Гарсия близок к назначению в «Спартак», накануне словенский Sportklub сообщил, что московский клуб интересуется главным тренером «Целе» Альбертом Риерой.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Деян Станкович Константин Генич
