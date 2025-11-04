Комментатор Генич заявил, что по Станковичу в «Спартаке» «вопрос решен»
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович точно в ближайшее время покинет свой пост, заявил на YouTube-канале «О, Родной футбол!» комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.
«Они ждут, когда сумеют договориться с новым тренером. Это знают абсолютно все. Это знает Станкович, это знает все его окружение, знают внутри «Спартака». Все знают, что по Станковичу вопрос решен», — заявил Генич.
Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. В недавнем интервью сербскому Kurir он говорил, что готов к увольнению из московского клуба.
В прошлом сезоне «Спартак» занял четвертое место в РПЛ, а в этом сезоне идет шестым после 14 туров.
В октябре Marca писала, что испанский тренер Луис Гарсия близок к назначению в «Спартак», накануне словенский Sportklub сообщил, что московский клуб интересуется главным тренером «Целе» Альбертом Риерой.
