Клебо ответил на вопрос о бойкоте Олимпиады в случае допуска россиян
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо пока не задумывался о возможном бойкоте Олимпиады 2026 года в случае допуска туда россиян. Об этом он заявил NRK.
«Честно говоря, я еще не заглядывал так далеко. Посмотрим, какой будет исход, а потом поговорим об этом», — сказал Клебо.
Ранее шведка Линн Сван заявила, что не будет участвовать в Олимпиаде, если туда допустят российских лыжников.
Международный олимпийский комитет (МОК) 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии.
При этом российские лыжники пока не могут участвовать в международных соревнованиях.
Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 сентября не смог принять какого-либо решения о допуске российских спортсменов на международные старты и предстоящие Олимпийские игры в Италии. Следующее заседание состоится 21 октября.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов