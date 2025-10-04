Клебо заявил, что не задумывался о возможном бойкоте ОИ в случае допуска россиян

Клебо ответил на вопрос о бойкоте Олимпиады в случае допуска россиян

Пятикратный олимпийский чемпион заявил, что пока не задумывался о возможном бойкоте. FIS 21 октября должна принять решение по поводу допуска россиян на турниры

Йоханнес Клебо (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо пока не задумывался о возможном бойкоте Олимпиады 2026 года в случае допуска туда россиян. Об этом он заявил NRK.

«Честно говоря, я еще не заглядывал так далеко. Посмотрим, какой будет исход, а потом поговорим об этом», — сказал Клебо.

Ранее шведка Линн Сван заявила, что не будет участвовать в Олимпиаде, если туда допустят российских лыжников.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии.

При этом российские лыжники пока не могут участвовать в международных соревнованиях.

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 сентября не смог принять какого-либо решения о допуске российских спортсменов на международные старты и предстоящие Олимпийские игры в Италии. Следующее заседание состоится 21 октября.