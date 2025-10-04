 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига Челси Ливерпуль 1 2,92 x 3,85 2 2,35 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Крылья Советов 1 1,85 x 3,6 2 4,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Ахмат 1 1,62 x 4 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Локомотив 1 2,03 x 3,75 2 3,65 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Сандерленд 1 1,55 x 4,3 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Ростов 1 3,45 x 3,4 2 2,12 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Пари НН 1 1,95 x 3,5 2 3,95 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Спартак 1 2,9 x 3,05 2 2,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Балтика Динамо Махачкала 1 1,92 x 3,3 2 4,4 Футбол Италия. Серия А Ювентус Милан 1 2,85 x 3,15 2 2,65 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,5 x 56 2 2,66 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Дзюба вышел на третье место по количеству матчей в чемпионате России

Форвард «Акрона» догнал по этому показателю Сергея Семака, больше игр только у Сергея Игнашевича и Игоря Акинфеева
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба поднялся на третье место по количеству матчей в чемпионате России за карьеру.

37-летний лучший бомбардир в истории российского футбола вышел в стартовом составе в игре 11-го тура РПЛ против «Зенита». Для Дзюбы это 456-й матч в чемпионате России.

Столько же игр на счету Сергея Семака, который сейчас является главным тренером петербургского клуба.

Больше матчей в чемпионате России провели лишь Сергей Игнашевич (489) и Игорь Акинфеев (606), который еще продолжает карьеру в составе ЦСКА.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Акрон Артем Дзюба Сергей Семак
Артем Дзюба фото
Артем Дзюба
спортсмен, футболист
22 августа 1988 года
Сергей Семак фото
Сергей Семак
спортсмен, футболист, футбольный тренер
27 февраля 1976 года
Игорь Акинфеев фото
Игорь Акинфеев
спортсмен, футболист
8 апреля 1986 года
