Дзюба вышел на третье место по количеству матчей в чемпионате России

Форвард «Акрона» догнал по этому показателю Сергея Семака, больше игр только у Сергея Игнашевича и Игоря Акинфеева

Артем Дзюба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба поднялся на третье место по количеству матчей в чемпионате России за карьеру.

37-летний лучший бомбардир в истории российского футбола вышел в стартовом составе в игре 11-го тура РПЛ против «Зенита». Для Дзюбы это 456-й матч в чемпионате России.

Столько же игр на счету Сергея Семака, который сейчас является главным тренером петербургского клуба.

Больше матчей в чемпионате России провели лишь Сергей Игнашевич (489) и Игорь Акинфеев (606), который еще продолжает карьеру в составе ЦСКА.