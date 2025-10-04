Дзюба вышел на третье место по количеству матчей в чемпионате России
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба поднялся на третье место по количеству матчей в чемпионате России за карьеру.
37-летний лучший бомбардир в истории российского футбола вышел в стартовом составе в игре 11-го тура РПЛ против «Зенита». Для Дзюбы это 456-й матч в чемпионате России.
Столько же игр на счету Сергея Семака, который сейчас является главным тренером петербургского клуба.
Больше матчей в чемпионате России провели лишь Сергей Игнашевич (489) и Игорь Акинфеев (606), который еще продолжает карьеру в составе ЦСКА.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов