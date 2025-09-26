Рублев проиграл третий матч подряд, уступив на старте турнира в Пекине
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти во второй круг турнира ATP в Пекине.
В первом круге 27-летний Рублев, шестой сеяный, уступил итальянцу Флавио Коболли, 25-й ракетке мира, со счетом 6:7 (3:7), 3:6.
В первом сете россиянин вел 5:2, а во втором — 2:0.
Рублев проиграл уже третий матч подряд, на прошлой неделе россиянин уступил французу Валантену Руайе, 88-й ракетке мира, на старте турнире в Ханчжоу.
Следующим соперником Коболли будет американец Ленер Тьен или аргентинец Франсиско Серундоло.
Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.
Турнир категории ATP 500 в Пекине с призовым фондом более $4 млн завершится 1 октября.
