Рублев проиграл третий матч подряд, уступив на старте турнира в Пекине

Российский теннисист проиграл в двух сетах итальянцу Флавио Коболли, 25-й ракетке мира
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Emmanuel Wong / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти во второй круг турнира ATP в Пекине.

В первом круге 27-летний Рублев, шестой сеяный, уступил итальянцу Флавио Коболли, 25-й ракетке мира, со счетом 6:7 (3:7), 3:6.

В первом сете россиянин вел 5:2, а во втором — 2:0.

Рублев проиграл уже третий матч подряд, на прошлой неделе россиянин уступил французу Валантену Руайе, 88-й ракетке мира, на старте турнире в Ханчжоу.

Следующим соперником Коболли будет американец Ленер Тьен или аргентинец Франсиско Серундоло.

Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.

Турнир категории ATP 500 в Пекине с призовым фондом более $4 млн завершится 1 октября.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Андрей Рублев (теннисист) ATP
