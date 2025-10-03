Джокович и Чилич провели самый возрастной матч в истории «Мастерс»

На двоих теннисистам 75 лет и 139 дней. Джокович победил в матче второго круга в Шанхае, в очных встречах счет у них стал 20–2 в пользу серба

Новак Джокович (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.

Во втором круге 38-летний Джокович, четвертый сеяный, победил 37-летнего хорвата Марина Чилича, 94-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

Следующим соперником Джоковича станет немец Янник Ханфман (150-й номер рейтинга ATP).

Джокович и Чилич провели самый возрастной матч в истории турниров серии «Мастерс» — на двоих игрокам 75 лет и 139 дней, сообщает Opta. Также серб стал самым возрастным игроком, победившим чемпиона «Большого шлема» (Чилич выиграл US Open-2014. — РБК) на «Мастерс». В очных встречах у Джоковича и Чилича счет 20–2 в пользу серба.

Турнир в Шанхае с призовым фондом более $9,19 млн завершится 12 октября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.