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В Индии более 200 штангистов сбежали с турнира из-за допинг-контроля

В Индии более 200 штангистов сбежали с турнира из-за приезда допинг-контроля
Соревнования проходили в городе Модинагар на севере Индии. Спортсмены не знали, что на турнир приедут допинг-офицеры, а после их появления с соревнований убежали 219 штангистов
Фото: Tom Pennington / Getty Images
Фото: Tom Pennington / Getty Images

В Индии 219 из 519 участников турнира по тяжелой атлетике в городе Модинагар (штат Уттар-Прадеш на севере страны) сбежали с соревнований после новости о том, что туда приехали сотрудники Национального антидопингового агентства, сообщает газета Amar Ujala.

С соревнований снялись 126 из 252 мужчин и 93 из 177 женщин.

Из-за этого во многих весовых категориях соревнования либо не состоялись, либо в них участвовали один-два спортсмена.

Обычно допинг-контроль на соревнованиях на уровне штата не проводится.

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В сентябре 2023 года массовый побег спортсменов из-за приезда допинг-офицеров случился на чемпионате штата Дели по легкой атлетике. Призеры отказывались даже от участия в церемонии награждения, а одна юниорка, выступавшая в беге с препятствиями, продолжила бежать и после финишной черты, но ее в итоге поймали допинг-офицеры.

Как писало Insidethegames, успешно выступающие в чемпионате штата и на национальных турнирах спортсмены могут претендовать на финансовую помощь, шанс на учебу в колледже и работу в госструктурах, но в случае сдачи положительного допинг-теста полученные деньги придется вернуть.

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Анна Сатдинова
тяжелая атлетика допинг Индия
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