В Индии более 200 штангистов сбежали с турнира из-за допинг-контроля
В Индии 219 из 519 участников турнира по тяжелой атлетике в городе Модинагар (штат Уттар-Прадеш на севере страны) сбежали с соревнований после новости о том, что туда приехали сотрудники Национального антидопингового агентства, сообщает газета Amar Ujala.
С соревнований снялись 126 из 252 мужчин и 93 из 177 женщин.
Из-за этого во многих весовых категориях соревнования либо не состоялись, либо в них участвовали один-два спортсмена.
Обычно допинг-контроль на соревнованиях на уровне штата не проводится.
В сентябре 2023 года массовый побег спортсменов из-за приезда допинг-офицеров случился на чемпионате штата Дели по легкой атлетике. Призеры отказывались даже от участия в церемонии награждения, а одна юниорка, выступавшая в беге с препятствиями, продолжила бежать и после финишной черты, но ее в итоге поймали допинг-офицеры.
Как писало Insidethegames, успешно выступающие в чемпионате штата и на национальных турнирах спортсмены могут претендовать на финансовую помощь, шанс на учебу в колледже и работу в госструктурах, но в случае сдачи положительного допинг-теста полученные деньги придется вернуть.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов