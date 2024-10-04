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Гимнастка сборной Израиля рассказала подробности теракта в Тель-Авиве

Диана Сверцова оказалась в зоне теракта, когда возвращалась с тренировки. По словам спортсменки, у одного из террористов была винтовка М16, но он не вызвал у нее подозрений, поскольку «оружие не является редкостью в транспорте»
Диана Сверцова
Диана Сверцова (Фото: diana_svertsov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже в составе сборной Израиля по художественной гимнастике Диана Сверцова рассказала Channel 12, что оказалась в центре теракта в районе Яффо в Тель-Авиве на этой неделе.

«Я возвращалась с тренировки. Один из них (террористов. — РБК) посмотрел на мое олимпийское ожерелье и улыбнулся мне. <...> Они вышли из поезда, вошли в коридор, который ведет к выходу со станции. Внезапно я вижу, что он вставляет патрон в винтовку. Он стреляет в первого человека, которого увидел, и это происходит прямо на моих глазах. Я и остальные пассажиры поезда падают вниз и закрывают голову руками, начинают молиться. Машинист вдруг сказал, что из-за нападения все должны выйти из поезда», — рассказала Сверцова.

Она отметила, что у одного из террористов была винтовка М16, но изначально он не вызвал у нее подозрений, поскольку «оружие не является редкостью в транспорте — солдаты едут из дома и домой».

«Мои ноги были бетонными, и я не могла двигаться. Внезапно появился мужчина около 30 лет и отбросил меня в сторону, чтобы спасти меня. Мы спрятались, и он сказал мне: «Будь здесь и молчи». Нас было около шести человек в укрытии, и мы все дрожали от страха».

Она добавила, что люди вышли из укрытия, когда услышали выстрелы и поняли, что прибыла полиция, которая убила одного из террористов.

Сверцова рассказала, что бежала 8 км без остановки, поскольку боялась встретить второго террориста. «Когда я вернулась домой, я все еще дрожала и едва могла открыть дверь. Я увидела маму и плакала у нее на руках. Я плакала, как никогда в жизни. Я едва успела понять, что происходит, как началась тревога из-за ракетных ударов», — заключила она.

1 октября в старой части Тель-Авива двое террористов вошли в вагон метротрамвая, который остановился на станции, и открыли огонь по пассажирам. Далее они двинулись по Иерусалимскому бульвару, стреляя и нанося ножевые удары по прохожим.

В результате семь человек погибли. Еще 17 человек были госпитализированы с травмами разной степени. Полиция убила нападавших на месте.

Сверцова является чемпионкой в командном многоборье на чемпионате Европы 2022 года и серебряным призером чемпионата мира 2022 года. На Олимпийских играх 2024 года в Париже 19-летняя спортсменка завоевала серебро в женском командном многоборье.

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Альвина Цаканян
теракт Израиль гимнастика художественная гимнастика
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