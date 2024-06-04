Федотов сделал первое заявление после ухода с поста главного тренера ЦСКА
Владимир Федотов выступил с заявлением после ухода с поста главного тренера футбольного ЦСКА. Оно размещено на сайте армейцев.
«Очень жаль покидать ЦСКА, тем более еще свежи в памяти мгновения прошлогодних «Лужников» и многих других важных побед. Но такова футбольная жизнь и тренерская доля. Тренировать ЦСКА — исключительная честь и ответственность, большое счастье, данное нам судьбой», — сказал Федотов.
По словам Федотова, он и его тренерский штаб благодарны за шанс возглавить клуб с великой историей. «Думаю, мы использовали его сполна — взяли серебро РПЛ и Кубок России», — добавил тренер.
Также Федотов поблагодарил футболистов ЦСКА, болельщиков, всех сотрудников клуба и журналистов. «Мы были одной армейской семьей, и в нашем сердце навсегда останется ее частичка!» — заключил тренер.
Об отставке Федотова было объявлено 3 июня. Его сменит серб Марко Николич.
Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года. В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок России и взял серебряные медали РПЛ.
В этом сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке, где уступили «Зениту», а в РПЛ заняли шестое место.
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