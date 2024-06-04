Федотов сделал первое заявление после ухода с поста главного тренера ЦСКА

Владимир Федотов заявил, что ему очень жаль покидать команду, но «такова футбольная жизнь и тренерская доля». Бывший тренер армейцев также поблагодарил всех людей, связанных с ЦСКА

Владимир Федотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Владимир Федотов выступил с заявлением после ухода с поста главного тренера футбольного ЦСКА. Оно размещено на сайте армейцев.

«Очень жаль покидать ЦСКА, тем более еще свежи в памяти мгновения прошлогодних «Лужников» и многих других важных побед. Но такова футбольная жизнь и тренерская доля. Тренировать ЦСКА — исключительная честь и ответственность, большое счастье, данное нам судьбой», — сказал Федотов.

По словам Федотова, он и его тренерский штаб благодарны за шанс возглавить клуб с великой историей. «Думаю, мы использовали его сполна — взяли серебро РПЛ и Кубок России», — добавил тренер.

Также Федотов поблагодарил футболистов ЦСКА, болельщиков, всех сотрудников клуба и журналистов. «Мы были одной армейской семьей, и в нашем сердце навсегда останется ее частичка!» — заключил тренер.

Об отставке Федотова было объявлено 3 июня. Его сменит серб Марко Николич.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года. В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок России и взял серебряные медали РПЛ.

В этом сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке, где уступили «Зениту», а в РПЛ заняли шестое место.